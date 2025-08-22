Cerrar X
Encarcelan a cuatro mujeres tzotziles por negarse a donar terreno

Las autoridades de la comunidad obligaron a mujeres a firmar documentos donde otorgaban los derechos de un predio en el que se localiza un manantial

  • 22
  • Agosto
    2025

Cuatro mujeres indígenas tzotziles fueron encarceladas por autoridades tradicionales de la comunidad El Pozo municipio de San Juan Chamula en la región de los Altos de Chiapas, debido a que se negaron a ceder los derechos de un predio.

Los pobladores indicaron que la detención se registró alrededor del mediodía de 21 de agosto, cuando en una asamblea las autoridades de la comunidad obligaron a las cuatro mujeres a firmar documentos donde otorgaban los derechos de un predio en el que se localiza un manantial.

En un video de 19 segundos que fue difundido en redes sociales, se observa el momento en que una de las mujeres forcejeó con las autoridades, mientras que otra joven intentaba defenderla de los nueve hombres que la rodeaban.

Hasta el momento, las cuatro mujeres permanecen en la cárcel comunitaria, una de ellas presenta lesiones menores en la mano izquierda, mientras que otra tuvo que amamantar a su hijo de aproximadamente tres años que acudió hasta el lugar.

Este es el segundo caso de este año en el que mujeres indígenas son encarceladas. El primero ocurrió el 8 de agosto en el Ejido Hidalgo, municipio de Las Margaritas, donde dos mujeres fueron encarceladas por más de 48 horas, presuntamente por la falta de pago de un préstamo económico.


