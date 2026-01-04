Rumores apuntan a una posible separación de Arctic Monkeys

Este 2026 no ha empezado de la mejor manera para la industria musical, pues entre cancelaciones de conciertos y hospitalizaciones a cantantes, se suma la posible separación de una de las bandas más populares de los últimos años.

De acuerdo con información difundida por el presunto filtrador vinculado al anuncio de la reunión de Oasis, Arctic Monkeys estaría preparando su separación después de publicar una nueva canción, la cual sería parte de un álbum benéfico.

Este proyecto tendría como finalidad la recaudación de fondos para causas sociales y contaría con la participación de varios artistas del panorama internacional y supondría la última grabación de la banda británica.

Después de que se empezara a correr este rumor en las redes sociales, los seguidores de la banda han interpretado esta posible despedida como el cierre de un ciclo iniciado hace casi dos décadas con "Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not".

Este supuesto final como agrupación se daría después de una etapa de conciertos en la que varios asistentes percibieron un tono de despedida en sus shows, en especial en las últimas fechas de 2023, debido a que los setlists y los cierres con "Perfect Sense" fueron interpretados como señales de conclusión.

Aunque no existe un comunicado oficial por parte del grupo, las especulaciones ya empezaron a hacer lo suyo y estas apuntan a que Alex Turner podría empezar su proyecto como solista o colaboraciones puntuales, mientras que el resto de los integrantes de Arctic Monkeys continuarían en iniciativas paralelas.

Con esto y con su participación en el proyecto benéfico, marcaría la despedida de una de las bandas más influyentes del rock británico contemporáneo.

