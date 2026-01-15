Error en conteo de votos lleva a la Corte a validar un proyecto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio por aprobado un proyecto relacionado con pensiones de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a partir de un error en el conteo de votos realizado por el nuevo secretario general de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo.

Durante la sesión pública del Pleno, el secretario informó que el proyecto presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz había alcanzado la mayoría requerida. Sin embargo, la votación real fue de cinco ministros en contra y cuatro a favor, por lo que el asunto no debía considerarse aprobado.

Con base en ese conteo incorrecto, la sesión fue cerrada formalmente y se anunció como válido un criterio que no contaba con los votos suficientes. En ese momento, ninguno de los ministros advirtió el error, y el resultado fue asumido como definitivo durante el desarrollo de la sesión.

Fue después de concluida la sesión cuando integrantes del Pleno revisaron el sentido real de los votos emitidos y detectaron que el cómputo presentado por el secretario general de Acuerdos no coincidía con la expresión de los sufragios registrados durante la discusión.

El proyecto abordaba un criterio sobre pensiones de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, particularmente la exigencia de un trámite previo ante la empresa para reclamar pagos retroactivos, propuesta que no obtuvo respaldo mayoritario del Pleno.

Tras advertirse el error, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el acta de la sesión deberá corregirse y que el asunto se ajustará conforme al resultado real de la votación en una sesión posterior.

El error ocurrió en los primeros días de Daniel Álvarez Toledo al frente de la Secretaría General de Acuerdos. El funcionario asumió el cargo apenas esta semana y su estreno en funciones quedó marcado por un conteo equivocado de votos que llevó al Pleno a dar por válido un proyecto que no había alcanzado mayoría, situación que obligó a corregir el acuerdo después de concluida la sesión.

