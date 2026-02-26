Podcast
Reporte Ciudadano
pleno_suprema_corte_justicia_sesionara_chiapas_4d7dcbd166
Nacional

SCJN sesiona fuera de su sede por primera vez; lo hará en Chiapas

El máximo tribunal analizará, entre otros asuntos, el amparo promovido por autoridades tradicionales tsotsiles de la comunidad La Candelaria

  • 26
  • Febrero
    2026

En un hecho sin precedentes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno sesionará este miércoles fuera de la Ciudad de México y lo hará en Tenejapa, Chiapas, en una sesión extraordinaria en territorio programada para iniciar a las 12 del día. 

La propia Corte informó que esta modalidad está prevista en el artículo 9 de su Reglamento de Sesiones, que faculta al Tribunal Pleno a reunirse fuera de su sede cuando así lo determine. 

Decisión corresponde a pertenencia territorial y social

La institución señaló que la decisión responde a la pertinencia territorial y social de los asuntos que se discutirán, en una entidad donde se concentra una de las mayores poblaciones indígenas del país.  

El máximo tribunal analizará, entre otros asuntos, el Amparo en Revisión 344/2025, promovido por autoridades tradicionales tsotsiles de la comunidad La Candelaria, en San Cristóbal de Las Casas, quienes solicitaron su reconocimiento como sujetos de derecho público. 

La solicitud fue presentada el 4 de enero de 2022 y, ante la falta de una respuesta considerada adecuada y la ausencia de una regulación clara en la legislación estatal, la comunidad promovió un juicio de amparo que posteriormente fue atraído por la Suprema Corte el 25 de junio de 2025. 

Durante el proceso se acreditó que el Cabildo de San Cristóbal de Las Casas reconoció en abril de 2024 la estructura de autogobierno de la comunidad y ordenó la transferencia directa de la parte proporcional del presupuesto municipal correspondiente. 

Sin embargo, el Pleno deberá resolver si existe una omisión legislativa del Congreso de Chiapas y, en su caso, establecer lineamientos y plazos para que se garantice el ejercicio de derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno de pueblos indígenas

La Corte también discutirá un asunto relacionado con la protección del patrimonio cultural del estado de Hidalgo y otro amparo vinculado con el derecho a la identidad de personas indígenas de la comunidad rarámuri de Tehuerichi, en Chihuahua. 

La Corte informó que Chiapas fue elegido por su relevancia demográfica y social. En el caso específico de Tenejapa, más de 90 por ciento de su población es indígena, en un contexto donde persisten rezagos en acceso a servicios, conectividad y educación.  


