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¡Al estilo anime! Japón presenta su jersey del Mundial 2026

Japón presentó su uniforme para el Mundial 2026 con un video inspirado en el anime Blue Lock. El diseño mezcla cultura japonesa, identidad visual y futbol

  • 10
  • Abril
    2026

A unos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección de Japón volvió a captar la atención global tras presentar un video oficial de su uniforme, el cual será utilizado en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque la camiseta de local ya había sido revelada desde el año pasado, fue hasta ahora que la Federación de Futbol de Japón difundió un cortometraje promocional que rápidamente se volvió viral por su propuesta visual inspirada en el anime.

El video, de apenas 30 segundos, mezcla animación con imágenes reales y está acompañado por la canción “Kira”, considerada el himno del uniforme.

Inspiración en anime y mensaje de identidad

El material fue desarrollado por una marca deportiva y toma como referencia el popular anime Blue Lock, bajo el lema: “Más adelante… con más libertad”.

El diseño mantiene el tradicional “Japan Blue”, pero incorpora ondas que simbolizan la fuerza del mar, logrando una estética dinámica que refuerza la identidad cultural del país.

“La idea es transmitir una mentalidad ganadora. Queremos mostrar una nueva cara del equipo, más libre y creativa”, se destacó durante la presentación oficial.

Japón apunta alto rumbo a 2026

El lanzamiento llega en un momento de alta expectativa para la selección japonesa, que dejó buenas sensaciones en el Mundial de Qatar 2022 y buscará consolidarse como una de las selecciones más competitivas fuera de Europa y Sudamérica.

Como parte de su calendario, Japón disputará uno de sus partidos de fase de grupos en México, el próximo 20 de junio ante Túnez, en el Estadio Monterrey.

Lee la nota completa: Recibirá Monterrey el partido 1,000 de los Mundiales

Por otra parte, el nuevo jersey ya se encuentra a la venta en distintas versiones y rangos de precio, pensado tanto para aficionados como para coleccionistas.


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