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Nuevo León

Empeoran baches en San Nicolás tras lluvias recientes

Los hundimientos, de acuerdo con los habitantes nicolaítas, son ahora más extensos y profundos por no haberse atendido antes de las lluvias pronosticadas

  • 10
  • Abril
    2026

Automovilistas en San Nicolás de los Garza lamentaron que con las recientes precipitaciones hayan empeorado los baches que los aquejan diariamente en las principales avenidas del municipio. 

Durante un recorrido, se constataron deficiencias sobre el pavimento de transitadas arterias como Rómulo Garza, de la Juventud y Ruiz Cortines. 

Los hundimientos, de acuerdo con los habitantes nicolaítas, son ahora más extensos y profundos por no haberse atendido antes de las lluvias pronosticadas. 

“Están feos, bien feos, y están por todos lados; tenemos que andar sacándole la vuelta”, compartió Flavio Villagran. 

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Pero, en algunos casos, esquivar los desperfectos se vuelve prácticamente imposible porque se ocultan con el agua, haciendo inevitable caer en ellos. 

“Está muy riesgoso estar pasando por aquí todos los días, más ahora que no se ven; entonces nos afecta mucho en la suspensión de los carros. 

“Se complica el paso, pero tenemos que seguir aguantándole hasta que haya una mejoría aquí, aunque no se ve para cuándo”, lamentó Francisco Franco. 

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Dentro de los tramos con mayor nivel de afectación se encuentra el cruce Ruiz Cortines y Constituyentes de Nuevo León, donde la carpeta asfáltica es prácticamente irregular por los hundimientos. 

Ante las precipitaciones que se avecinan para lo que resta de la primera mitad de abril, los habitantes de San Nicolás urgieron a que el municipio atienda los desperfectos. 


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