EUA despliega otro buque cerca de México para más seguridad

Estados Unidos ha desplegado un segundo buque de guerra, el USS Spruance (DDG 111), un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, en el Océano Pacífico cerca de México para reforzar la seguridad fronteriza.

Este buque zarpó el 22 de marzo de 2025 desde la Base Naval de San Diego, California, como parte de las operaciones del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM).

Su misión incluye apoyar esfuerzos para combatir el terrorismo marítimo, la delincuencia transnacional, la proliferación de armas, la piratería, la destrucción ambiental y la inmigración ilegal por mar, en línea con las prioridades de seguridad nacional impulsadas por órdenes ejecutivas presidenciales.

El Comando Norte de EUA (USNORTHCOM, por sus siglas en inglés) detalló en un comunicado este sábado del despliegue del buque destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111).

