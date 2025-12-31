El mundo recibe 2026 entre festejos, duelo y alta seguridad

El nuevo año se acercó a Medio Oriente y partes de Europa y África después de que Asia recibió 2026 con tambores y fuegos artificiales.

Los rusos celebraron en la nevada Moscú, y hubo un espectáculo de luces con motos acuáticas haciendo piruetas en Dubái. En Japón, las campanas de los templos sonaron y algunos subieron a las montañas para ver el primer amanecer del año.

Otros eventos fueron más discretos. Hong Kong celebró con moderación tras el reciente incendio en un complejo de apartamentos que cobró la vida de 161 personas. Australia recibió el Año Nuevo con desafíos, menos de un mes después del peor tiroteo en casi 30 años.

Más seguridad en Sídney

Una fuerte presencia policial vigiló a la multitud que observaba los fuegos artificiales en Sídney. Muchos agentes portaban fusiles semiautomáticos, algo inédito en el evento, como precaución luego que dos hombres armados mataran a 15 personas en Bondi Beach el 14 de diciembre.

Una hora antes de la medianoche se rindió un homenaje a las víctimas de la masacre con un minuto de silencio.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, instó a los residentes a no alejarse de las festividades, diciendo que los extremistas interpretarán las multitudes más pequeñas como una victoria: "Tenemos que mostrar desafío ante este terrible crimen".

Sombras de guerra y desastres

Indonesia redujo las festividades en solidaridad con las comunidades devastadas por las inundaciones y deslaves en partes de Sumatra hace un mes, que cobraron la vida de más de 1,100 personas. Los fuegos artificiales en la turística isla indonesia de Bali fueron reemplazados por danzas tradicionales.

Hong Kong también recibió el 2026 sin las habituales y espectaculares explosiones coloridas que teñían el cielo sobre su icónico Puerto Victoria, después que un incendio masivo mató a al menos 161 personas en noviembre. Las fachadas de los puntos de referencia de la ciudad se convirtieron en relojes con cuenta regresiva y en un espectáculo de luces a medianoche.

En Gaza, los palestinos dijeron que esperan que el nuevo año traiga el fin del conflicto entre Israel y Hamas. “La guerra nos humilló”, lamentó Mirvat Abed Al-Aal, desplazada de la ciudad sureña de Rafah.

Celebraciones en Europa

El papa León XIV cerró el año con un llamado para que la ciudad de Roma dé la bienvenida a los extranjeros y a los más vulnerables. Se planearon fuegos artificiales sobre otros puntos de referencia europeos desde el Coliseo en Roma hasta el London Eye.

En París, las personas se congregaron en la brillante avenida de los Campos Elíseos. Taissiya Girda, una turista de 27 años de Kazajistán, expresó su esperanza de un 2026 más tranquilo.

“Me gustaría ver gente feliz a mi alrededor, sin guerra en ninguna parte”, dijo. “Rusia, Ucrania, Palestina, Israel, quiero que todos sean felices y estén en paz".

En Escocia, donde el Año Nuevo se conoce como Hogmanay, el primer ministro John Swinney instó a los escoceses a seguir el mensaje de “Auld Lang Syne” y mostrar pequeños actos de bondad.

Grecia y Chipre bajaron el volumen, reemplazando los fuegos artificiales tradicionales con pirotecnia de bajo ruido en las capitales. Las autoridades explicaron que el cambio está destinado a hacer que las celebraciones sean más cómodas para los niños y las mascotas.

Seguridad adicional en EUA

La policía de la ciudad de Nueva York planeó medidas antiterroristas adicionales en la caída de la bola de Times Square, con “equipos de detección móviles”. No fue en respuesta a una amenaza específica, según la comisionada de la NYPD, Jessica Tisch.

Después que la bola caiga, volverá a subir, brillando en rojo, blanco y azul, para marcar el próximo 250mo aniversario del país. Y Zohran Mamdani asumirá el cargo de alcalde al comienzo de 2026 tras un evento ceremonial privado alrededor de la medianoche en una antigua estación de metro.

