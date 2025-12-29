Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Deportes

Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil

El medio brasileño RTI Esporte informó sobre el interés de Monterrey en el extremo brasileño de 24 años, Lucas Barbosa del Red Bull Bragantino

  • 29
  • Diciembre
    2025

En un mercado de fichajes de invierno marcado más por las bajas y los rumores que por las altas, Rayados tendría en la mira a su nuevo fichaje bomba.

Y es que, tras la salida de Sergio Ramos y la llegada de Aceves para reforzar la defensa, "La Pandilla" estaría pensando en reforzar aún más su ataque, y para esto buscaría los servicios del brasileño Lucas Barbosa del Red Bull Bragantino.

De acuerdo con RTI Esporte Brasil, Monterrey estaría muy interesado en el jugador, pero aún no ha realizado una oferta oficial.

Para esta operación, Rayados tendría que desembolsar más de $5.8 millones de dólares, pues de acuerdo con Transfermarkt, este es el coste del jugador.

Barbosa, 24 años, se desempeña como extremo por ambas bandas y también como mediocampista ofensivo. En la última campaña, el brasileño disputó un total de 40 partidos con el Bragantino, repartidos en el Campeonato Paulista, la Serie A y la Copa de Brasil, y en total contribuyó con siete goles y tres asistencias.

Actualmente, Lucas Barbosa tiene contrato hasta diciembre de 2027, con un salario mensual de $80,000 dólares y una cláusula de rescisión de alrededor de €40 millones de euros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

shape_cover_sport_America_v_Monterrey_Final_Torneo_Apertura_2019_L_664fe8780761dc4027e2dc25920bf572_0837d85ad4
Rayados busca repetir salir campeón seis años después
EH_FOTO_VERTICAL_1_b24f729e50
Alonso Aceves reporta con Rayados al llegar a la ciudad
tigres_rayados_navidad_8630a63606
Rayados y Tigres envían mensajes navideños a su afición
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
publicidad
×