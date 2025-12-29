Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil

En un mercado de fichajes de invierno marcado más por las bajas y los rumores que por las altas, Rayados tendría en la mira a su nuevo fichaje bomba.

Y es que, tras la salida de Sergio Ramos y la llegada de Aceves para reforzar la defensa, "La Pandilla" estaría pensando en reforzar aún más su ataque, y para esto buscaría los servicios del brasileño Lucas Barbosa del Red Bull Bragantino.

De acuerdo con RTI Esporte Brasil, Monterrey estaría muy interesado en el jugador, pero aún no ha realizado una oferta oficial.

OTRO OBJETIVO MÁS



Lucas Barbosa es otro extremo en la mira de Rayados.



Con información de RTI Esporte Brasil: "Red Bull Bragantino sigue de cerca el interés del Monterrey de México. Aún no se ha materializado en una oferta oficial. Sin embargo, lo considera posibilidad…

Para esta operación, Rayados tendría que desembolsar más de $5.8 millones de dólares, pues de acuerdo con Transfermarkt, este es el coste del jugador.

Barbosa, 24 años, se desempeña como extremo por ambas bandas y también como mediocampista ofensivo. En la última campaña, el brasileño disputó un total de 40 partidos con el Bragantino, repartidos en el Campeonato Paulista, la Serie A y la Copa de Brasil, y en total contribuyó con siete goles y tres asistencias.

Actualmente, Lucas Barbosa tiene contrato hasta diciembre de 2027, con un salario mensual de $80,000 dólares y una cláusula de rescisión de alrededor de €40 millones de euros.

