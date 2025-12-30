¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
¡Anticípate! Conocer horarios de bancos y servicios disponibles te permitirá organizar tus trámites antes del 31 de diciembre y cerrar el año sin contratiempos
- 30
-
Diciembre
2025
El cierre de año 2025 se acerca y muchos mexicanos se preguntan sobre la disponibilidad de bancos durante los últimos días del año y el inicio de 2026. Saber cuándo estarán abiertas las sucursales es clave para planear movimientos bancarios sin contratiempos.
¿Abrirán los bancos el 31 de diciembre y 1 de enero?
Según la Ley Federal del Trabajo y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el miércoles 31 de diciembre de 2025 no es un día de descanso obligatorio, por lo que la mayoría de los bancos operará normalmente. En cambio, el jueves 1 de enero de 2026 sí es un feriado oficial, por lo que las sucursales permanecerán cerradas y retomarán actividades el 2 de enero.
De esta manera, los últimos movimientos y trámites presenciales podrán realizarse el 31 de diciembre, mientras que el 1 de enero será un día para aprovechar servicios digitales como:
- Cajeros automáticos para retiros y depósitos.
- Banca en línea para transferencias y pagos.
- Canales telefónicos de atención al cliente.
Horarios de los bancos el 31 de diciembre
Los bancos en México suelen operar de 08:00 o 09:00 horas hasta cerca de las 16:00 horas, aunque algunos establecimientos extienden su horario. Para que puedas organizar tus trámites, te compartimos los horarios oficiales de los principales bancos:
- Banamex: 09:00 a 16:00 horas.
- Banorte: 08:30 a 16:00 horas.
- BBVA: 08:30 a 16:00 horas.
- Santander: 09:00 a 16:00 horas.
- Inbursa: 08:30 a 17:30 horas.
- HSBC: 09:00 a 16:30 horas.
- Scotiabank: 08:30 a 16:00 horas.
- Banco Azteca: 09:00 a 21:00 horas.
Recomendaciones para tus operaciones bancarias de fin de año
Para evitar contratiempos durante los días festivos, es recomendable:
- Realizar transferencias y pagos con anticipación.
- Verificar que tu banca en línea esté activa y actualizada.
- Utilizar cajeros automáticos cercanos si necesitas efectivo.
- Consultar los horarios específicos de tu sucursal, ya que pueden variar ligeramente.
El 31 de diciembre de 2025 será tu última oportunidad para acudir directamente a los bancos, mientras que el 1 de enero de 2026 se enfocará en servicios digitales. Planificar tus trámites bancarios con anticipación te ayudará a cerrar el año sin contratiempos.
Para más información sobre horarios de bancos y servicios disponibles durante las festividades, consulta directamente las páginas oficiales de cada institución financiera.
