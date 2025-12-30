¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?

El cierre de año 2025 se acerca y muchos mexicanos se preguntan sobre la disponibilidad de bancos durante los últimos días del año y el inicio de 2026. Saber cuándo estarán abiertas las sucursales es clave para planear movimientos bancarios sin contratiempos.

¿Abrirán los bancos el 31 de diciembre y 1 de enero?

Según la Ley Federal del Trabajo y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el miércoles 31 de diciembre de 2025 no es un día de descanso obligatorio, por lo que la mayoría de los bancos operará normalmente. En cambio, el jueves 1 de enero de 2026 sí es un feriado oficial, por lo que las sucursales permanecerán cerradas y retomarán actividades el 2 de enero.

De esta manera, los últimos movimientos y trámites presenciales podrán realizarse el 31 de diciembre, mientras que el 1 de enero será un día para aprovechar servicios digitales como:

Cajeros automáticos para retiros y depósitos.

para retiros y depósitos. Banca en línea para transferencias y pagos.

para transferencias y pagos. Canales telefónicos de atención al cliente.

Horarios de los bancos el 31 de diciembre

Los bancos en México suelen operar de 08:00 o 09:00 horas hasta cerca de las 16:00 horas, aunque algunos establecimientos extienden su horario. Para que puedas organizar tus trámites, te compartimos los horarios oficiales de los principales bancos:

Banamex: 09:00 a 16:00 horas.

09:00 a 16:00 horas. Banorte: 08:30 a 16:00 horas.

08:30 a 16:00 horas. BBVA: 08:30 a 16:00 horas.

08:30 a 16:00 horas. Santander: 09:00 a 16:00 horas.

09:00 a 16:00 horas. Inbursa: 08:30 a 17:30 horas.

08:30 a 17:30 horas. HSBC: 09:00 a 16:30 horas.

09:00 a 16:30 horas. Scotiabank: 08:30 a 16:00 horas.

08:30 a 16:00 horas. Banco Azteca: 09:00 a 21:00 horas.

Recomendaciones para tus operaciones bancarias de fin de año

Para evitar contratiempos durante los días festivos, es recomendable:

Realizar transferencias y pagos con anticipación.

con anticipación. Verificar que tu banca en línea esté activa y actualizada.

esté activa y actualizada. Utilizar cajeros automáticos cercanos si necesitas efectivo.

cercanos si necesitas efectivo. Consultar los horarios específicos de tu sucursal, ya que pueden variar ligeramente.

El 31 de diciembre de 2025 será tu última oportunidad para acudir directamente a los bancos, mientras que el 1 de enero de 2026 se enfocará en servicios digitales. Planificar tus trámites bancarios con anticipación te ayudará a cerrar el año sin contratiempos.

Para más información sobre horarios de bancos y servicios disponibles durante las festividades, consulta directamente las páginas oficiales de cada institución financiera.

