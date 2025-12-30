Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
Finanzas

¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?

¡Anticípate! Conocer horarios de bancos y servicios disponibles te permitirá organizar tus trámites antes del 31 de diciembre y cerrar el año sin contratiempos

  • 30
  • Diciembre
    2025

El cierre de año 2025 se acerca y muchos mexicanos se preguntan sobre la disponibilidad de bancos durante los últimos días del año y el inicio de 2026. Saber cuándo estarán abiertas las sucursales es clave para planear movimientos bancarios sin contratiempos.

¿Abrirán los bancos el 31 de diciembre y 1 de enero?

Según la Ley Federal del Trabajo y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el miércoles 31 de diciembre de 2025 no es un día de descanso obligatorio, por lo que la mayoría de los bancos operará normalmente. En cambio, el jueves 1 de enero de 2026 sí es un feriado oficial, por lo que las sucursales permanecerán cerradas y retomarán actividades el 2 de enero.

De esta manera, los últimos movimientos y trámites presenciales podrán realizarse el 31 de diciembre, mientras que el 1 de enero será un día para aprovechar servicios digitales como:

  • Cajeros automáticos para retiros y depósitos.
  • Banca en línea para transferencias y pagos.
  • Canales telefónicos de atención al cliente.

a que hora abriran los bancos el 31 de diciembre y 1 de enero.jpg

Horarios de los bancos el 31 de diciembre

Los bancos en México suelen operar de 08:00 o 09:00 horas hasta cerca de las 16:00 horas, aunque algunos establecimientos extienden su horario. Para que puedas organizar tus trámites, te compartimos los horarios oficiales de los principales bancos:

  • Banamex: 09:00 a 16:00 horas.
  • Banorte: 08:30 a 16:00 horas.
  • BBVA: 08:30 a 16:00 horas.
  • Santander: 09:00 a 16:00 horas.
  • Inbursa: 08:30 a 17:30 horas.
  • HSBC: 09:00 a 16:30 horas.
  • Scotiabank: 08:30 a 16:00 horas.
  • Banco Azteca: 09:00 a 21:00 horas. 

Recomendaciones para tus operaciones bancarias de fin de año

Para evitar contratiempos durante los días festivos, es recomendable:

  • Realizar transferencias y pagos con anticipación.
  • Verificar que tu banca en línea esté activa y actualizada.
  • Utilizar cajeros automáticos cercanos si necesitas efectivo.
  • Consultar los horarios específicos de tu sucursal, ya que pueden variar ligeramente.

recomendaciones para tus operaciones bancarias de fin de año.jpg

El 31 de diciembre de 2025 será tu última oportunidad para acudir directamente a los bancos, mientras que el 1 de enero de 2026 se enfocará en servicios digitales. Planificar tus trámites bancarios con anticipación te ayudará a cerrar el año sin contratiempos.

Para más información sobre horarios de bancos y servicios disponibles durante las festividades, consulta directamente las páginas oficiales de cada institución financiera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_9beed2b4b1
México tendrá megapuente en marzo 2025: ¿Cuándo será?
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×