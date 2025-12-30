Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año

En el último día de operaciones del año, miles de personas abarrotaron los módulos del Instituto de Control Vehicular para hacer trámites o aprovechar los descuentos de regularización que no estarán disponibles en 2026.

En las instalaciones ubicadas en Pabellón Ciudadano las filas comenzaron apenas abrieron las puertas, a las 8:00 de la mañana, y se intensificaron con el transcurso de las horas.

El lunes, en una jornada similar, la última persona que se formó en el horario límite de las 2:00 de la tarde logró retirarse hasta las 7:00 de la noche tras ser atendida, informó el Instituto.

Muchos de los contribuyentes arribaron este martes con la expectativa de no dedicar mucho tiempo en su trámite, pero se sorprendieron negativamente al observar la afluencia.

“Yo pensé que iba a ser más rápido, estoy en una disyuntiva revisando cuánto me va a costar el tramite en 2026 y ver si mejor vengo empezando el año para no aventarme esta fila”, compartió Ángela Méndez.

Hubo quienes tuvieron que sacrificar uno de sus días de vacaciones para permanecer formado en las instalaciones.

“Hay bastante gente, ahora toca esperarnos a ver cuánto tiempo nos hacemos, lo bueno es que hoy tengo estos días descanso, sino no hubiera podido”, dijo Edson, quien acudió a la alta de una motocicleta.

Programas de descuentos como “Ponlo a tu nombre” y “Ponlo al corriente”, donde a través de una cuota única se regularizaban los vehículos, finalizaron este martes tras permanecer activos durante todo el año.

Una gran parte de las filas correspondía a personas que iban para aprovechar los beneficios, aunque hubo quienes no cubrían las condiciones y tuvieron que retirarse ahora sin la posibilidad de hacer validos los descuentos en un futuro.

“Me voy muy molesto porque no son claros con los requisitos, deberían ponerlos en carteles grandes, me tocó hacer fila para nada”, dijo un contribuyente.

El Instituto de Control Vehicular permanecerá cerrado el miércoles 31 de diciembre y el jueves primero de enero, reanudando operaciones el viernes dos en su horario regular: de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Comentarios