EUA negó 36 extradiciones a México por falta de pruebas: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que Estados Unidos ha rechazado al menos 36 solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición debido a la falta de pruebas, argumento con el que defendió la postura del gobierno federal frente a recientes cuestionamientos relacionados con el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal sostuvo que parte del debate público ha omitido un elemento central del sistema penal acusatorio: la obligación de presentar evidencias suficientes antes de proceder judicialmente contra cualquier persona.

“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, afirmó.

Gobierno presentará expediente la próxima semana

Sheinbaum reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal darán a conocer un informe detallado sobre los casos en los que Washington rechazó solicitudes mexicanas de extradición urgente.

Aunque inicialmente mencionó 38 expedientes, posteriormente corrigió la cifra durante la conferencia.

“Le voy a pedir al Secretario de Relaciones Exteriores y a la consejera jurídica que platiquen todos los casos que ha habido en los últimos años”, dijo la presidenta, al precisar que serán 36 casos los que se harán públicos.

Insistió en que el criterio aplicado actualmente por México es el mismo que Estados Unidos ha utilizado anteriormente cuando considera insuficientes las pruebas presentadas.

Además, planteó un escenario hipotético para cuestionar lo que considera una relación asimétrica entre ambos países en materia judicial.

“Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, señaló.

Con ello, defendió que la soberanía nacional y el respeto a los procedimientos legales deben aplicarse de manera recíproca en la relación bilateral.

“No es un tema político, es la ley”

La jefa del Ejecutivo federal rechazó que la postura del gobierno mexicano tenga motivaciones partidistas o políticas y sostuvo que las decisiones deben apegarse estrictamente a la Constitución y al debido proceso.

“¿Qué es eso? La ley. No puede ser que usen el Estado de Derecho cuando les conviene y lo escondan cuando quieren dar clases”, declaró en referencia a las críticas lanzadas por sectores de oposición.

Además, respondió directamente a quienes acusan al gobierno federal de proteger a Rubén Rocha Moya por pertenecer a Morena.

“Si fuera un gobernador en funciones de otro partido político del que no provenimos, haríamos exactamente lo mismo. Lo mismo”, sostuvo.

Sheinbaum reiteró que la defensa de la soberanía nacional, respaldada en el artículo 39 constitucional, es uno de los principios que guía las decisiones de su administración en temas de cooperación judicial internacional.

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