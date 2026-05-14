Presidenta sostiene llamada con homólogo de Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae Myung, con el fin de profundizar la relación bilateral y la cooperación económica entre ambos países.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que aconsejó a su similar surcoreano al inicio de su administración al afirmar que no debía "alejarse del pueblo".

"Nos conocimos en Canadá, en Kananaskis, en la reunión del G7. Acababa de ganar la elección él, después de una crisis de varios presidentes de Corea, ¿por qué es tan popular su partido en México? Entonces le dije, es que nosotros tenemos un principio, nunca alejarnos del pueblo".

Por lo que mencionó que, en el transcurso de su conversación, Lee Jae Myung resaltó la alta popularidad de su partido por seguir su consejo.

"Oiga, ¿sabe qué? Tiene una muy alta popularidad en Corea, en la República de Corea, y seguí su consejo, nunca alejarnos del pueblo. Eso es lo que hacemos todos los días y eso es el marco del Estado de derecho y el marco de la defensa de la soberanía y de la dignidad del pueblo de México".

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se detalló que en dicho diálogo se destacaron puntos sobre el comercio, la inversión y el intercambio de puntos de vista sobre asuntos globales en los cuales México y Corea del Sur se complementan.

Esto se debe a que Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de 2,000 empresas establecidas en el país, que contribuyen al desarrollo económico y la generación de empleos.

Ante esto, el mandatario surcoreano aceptó la invitación de Sheinbaum Pardo para efectuar una visita a México, por lo que acordaron que los detalles de dicha visita se establecerán por medio de los canales correspondientes.

Por su parte, la presidenta también agradeció sus gestiones para que más de 50 mil seguidores de BTS vivieran un momento especial en el Zócalo de la Ciudad de México, como "muestra de los vínculos culturales que también acercan a ambos pueblos".

BTS abarrota el Zócalo capitalino en visita a Palacio Nacional

El mundo de las army en México vivió un momento histórico, pues el grupo de k-pop, BTS, tuvo una breve visita al Palacio Nacional, donde se dieron un momento para saludar a los 50,000 fanáticos que se dieron cita en el Zócalo capitalino para intentar verlos.

El grupo integrado por Jungkook, V, Jimin, Suga, RM, Jin y J-Hope visitó la casa del patriotismo nacional por invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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