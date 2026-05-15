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Nuevo León

Protestan defraudados antes de audiencia contra Lobatón

"¡Queremos justicia!", gritaban los defraudados, que desplegaron mantas con la foto del desarrollador e imágenes de los anuncios de los desarrollos.

  • 15
  • Mayo
    2026

Antes de la hora programada para la primera audiencia contra el desarrollador José Lobatón, director de Proyectos 9, un grupo de defraudados protestó afuera del Palacio de Justicia de Monterrey.

Hoy está agendada la primera de 20 audiencias a efectuarse en mayo y junio, con lo que se da por iniciado el proceso en contra del desarrollador.

A Lobatón lo acusan de fraude por el incumplimiento en la entrega de desarrollos inmobiliarios.

La protesta se realizó afuera del Palacio, en espera de que iniciara la audiencia, programada para realizarse de modo virtual.

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Según la Fiscalía de Justicia, hay 180 denuncias penales en contra de José Lobatón, por al menos 500 millones de pesos; sin embargo, el número de afectados y el monto podría ser mucho mayor.

El desarrollador ha sido acusado por sus clientes por incumplir la entrega de torres de departamentos, que les ofreció en preventa.

Lobatón desarrolla 9 proyectos; de ahí el nombre de su empresa.

"¡Queremos justicia!", gritaban los defraudados, que desplegaron mantas con la foto del desarrollador e imágenes de los anuncios de los desarrollos.


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