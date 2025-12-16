EUA ordena bloqueo de 'petroleros sancionados' rumbo a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que ordenará un bloqueo de todos los “buques petroleros sancionados” que se dirijan a Venezuela, aumentando la presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro con una medida que parece diseñada para asfixiar aún más la economía del país sudamericano.

La medida se produce después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos tomaron un buque petrolero frente a la costa de Venezuela la semana pasada, una medida inusual que se dio en el contexto de un incremento en el contingente naval estadounidense en la región. En una publicación en redes sociales el martes por la noche en la que anunció el bloqueo, Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos, y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos, aunque no estaba claro por qué Trump considera que Estados Unidos tenía un reclamo.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, publicó Trump en su red social. “Sólo aumentará de tamaño, y el impacto sobre ellos será algo que nunca han visto hasta que le devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron previamente”.

Los funcionarios del Pentágono remitieron todas las preguntas sobre la publicación a la Casa Blanca.

La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no respondió de momento a una solicitud de comentarios. Pero antes del anuncio de Trump el martes, Maduro elogió a Venezuela por haber demostrado ser un país fuerte frente a la presión de Estados Unidos.

“Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión multidimensional, que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo”, dijo Maduro en la televisión estatal el martes.

El incremento del contingente militar ha estado acompañado de una serie de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico oriental. La campaña, que ha atraído un escrutinio de los legisladores estadounidenses, ha cobrado la vida de por lo menos 95 personas en 25 ataques conocidos a embarcaciones.

Trump ha dicho durante semanas que Estados Unidos llevará su campaña más allá del agua y comenzará ataques en tierra.

El gobierno estadounidense ha descrito la campaña como un éxito, asegurando que ha impedido que algunas drogas lleguen a Estados Unidos, y ha rechazado las preocupaciones de que pone a prueba los límites legales de un conflicto armado.

La Casa Blanca ha dicho que el objetivo de la campaña es frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Pero la jefa de despacho de Trump, Susie Wiles, pareció confirmar en una entrevista con Vanity Fair publicada el martes que los ataques son parte de un plan para derrocar a Maduro.

Wiles dijo que Trump “quiere seguir volando botes hasta que Maduro se rinda”.

El anuncio del martes por la noche parecía tener un objetivo similar.

Venezuela, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce alrededor de 1 millón de barriles al día, ha dependido durante mucho tiempo de los ingresos del petróleo como el sustento de su economía.

Desde que Trump comenzó a imponer sanciones petroleras a Venezuela en 2017, el gobierno de Maduro ha dependido de una flota clandestina de barcos sin bandera para introducir crudo de contrabando en las cadenas de suministro globales.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) está excluida de los mercados petroleros globales por las sanciones de Estados Unidos. Vende la mayoría de sus exportaciones en el mercado negro en China.

Francisco Monaldi, un experto en petróleo venezolano de la Universidad Rice en Houston, dijo que se exportan alrededor de 850,000 barriles de la producción diaria de 1 millón. De eso, dijo, el 80% va a China, del 15% al 17% va a Estados Unidos a través de Chevron Corp., y el resto a Cuba.

En octubre, Trump pareció confirmar informes de que Maduro ha ofrecido una participación en la riqueza petrolera y otros recursos minerales de Venezuela en los últimos meses para tratar de evitar la creciente presión de Estados Unidos.

“Ha ofrecido todo”, aseveró Trump en ese momento. “¿Saben por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”.

No estaba claro cómo planea Estados Unidos implementar lo que Trump anunció como un “bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

La Marina de Estados Unidos tiene 11 barcos, incluyendo un portaaviones y varios navíos de asalto anfibio, en la región.

Esos barcos van acompañados de aeronaves, incluidos helicópteros y V-22 Ospreys. Además, la Marina ha estado operando un puñado de aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon en la región.

En total, esos activos proporcionan a los militares una capacidad significativa para monitorear el tráfico marítimo que entra y sale del país.

En su publicación en redes sociales, Trump dijo que el “régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, pero no estaba claro a qué se refería.

La designación de organización terrorista extranjera se ha reservado históricamente para actores no estatales que no tienen inmunidad soberana conferida por tratados o membresía en las Naciones Unidas.

En noviembre, el gobierno de Trump anunció que designaría al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. El término Cártel de los Soles originalmente se refería a oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas, pero no es un cártel per se.

Los gobiernos que los estadounidenses pretenden sancionar por financiar, fomentar o tolerar la violencia extremista suelen ser designados como “patrocinadores estatales del terrorismo”.

Venezuela no está en esa lista.

En casos raros, Estados Unidos ha designado un elemento de un gobierno extranjero como una “organización terrorista extranjera”. El gobierno de Trump en su primer mandato lo hizo con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, un brazo del gobierno iraní, que ya había sido designado como patrocinador estatal del terrorismo.

Comentarios