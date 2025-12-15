Podcast
Nacional

FGR indaga desplome de jet privado en Toluca; van siete muertos

Autoridades federales anunciaron que personal especializado en la materia se encuentra en el lugar de los hechos para esclarecer lo sucedido

  • 15
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de la República anunció que iniciará la carpeta de investigación por el accidente de aeronave que acabó con la vida de por lo menos siete personas, la mañana de este lunes en el municipio de San Pedro Totoltepec, Estado de México.

Desplome de avioneta privada genera movilización en Toluca.png

Por medio de redes sociales, la dependencia dio a conocer que estos hechos registrados cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

A través de la Fiscalía Federal en el Estado de México, se anunció que para llevar a cabo dichas indagatorias se contará con la colaboración de agentes del Ministerio Público Federal, peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal.

Suman siete personas sin vida

El número de víctimas mortales se elevó a siete luego de que un aparente jet privado se desplomara sobre una cancha de fútbol para terminar impactado contra una bodega industrial de San Pedro Totoltepec.

A través de un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el siniestro se registró alrededor de las 12:31 horas, hacia las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Desplome de avioneta privada genera movilización en Toluca.png

En dicha unidad viajaban ocho pasajeros, el piloto y su copiloto. 

Además, aseguró que agencias e instituciones aéreas se dieron cita en el lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes.


Comentarios

