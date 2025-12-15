FGR indaga desplome de jet privado en Toluca; van siete muertos

La Fiscalía General de la República anunció que iniciará la carpeta de investigación por el accidente de aeronave que acabó con la vida de por lo menos siete personas, la mañana de este lunes en el municipio de San Pedro Totoltepec, Estado de México.

Por medio de redes sociales, la dependencia dio a conocer que estos hechos registrados cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

#FGR a través de su Fiscalía Federal @FGR_EdoMex, inició carpeta de investigación por los lamentables hechos donde una aeronave se desplomó la mañana de este lunes en San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. 1/2 pic.twitter.com/3iR790qco3 — FGR México (@FGRMexico) December 15, 2025

A través de la Fiscalía Federal en el Estado de México, se anunció que para llevar a cabo dichas indagatorias se contará con la colaboración de agentes del Ministerio Público Federal, peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal.

Suman siete personas sin vida

El número de víctimas mortales se elevó a siete luego de que un aparente jet privado se desplomara sobre una cancha de fútbol para terminar impactado contra una bodega industrial de San Pedro Totoltepec.

🇲🇽 | URGENTE: Avioneta con 10 personas a bordo se estrella contra edificio en Toluca, al oeste de Ciudad de México. Mueren todos los ocupantes, según informes. pic.twitter.com/T26bKnZbRw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 15, 2025

A través de un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el siniestro se registró alrededor de las 12:31 horas, hacia las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

En dicha unidad viajaban ocho pasajeros, el piloto y su copiloto.

Además, aseguró que agencias e instituciones aéreas se dieron cita en el lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes.

Comentarios