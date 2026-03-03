Capturan a exsecretario de Tránsito en Iguala por caso Ayotzinapa

En un operativo conjunto de las fuerzas federales, fue detenido Mauro Antonio “N”, un exservidor público del municipio de Iguala, presuntamente relacionado con los hechos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurridos en septiembre de 2014.

La captura es el resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, quienes contaron con el apoyo estratégico de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Cateo y aseguramiento en Villas del Rey

Tras recabar datos de prueba suficientes, un juez de control otorgó una orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en el municipio de Iguala.

Durante la diligencia, las autoridades no solo lograron la detención del funcionario, sino que también aseguraron material ilícito que incluye dos armas de fuego, cartuchos útiles y un cargador y diversas dosis de droga.

De acuerdo con las líneas de investigación de las autoridades federales, Mauro Antonio “N” enfrenta cargos por el delito de delincuencia organizada.

En seguimiento a trabajos de investigación, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron en Guerrero a Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito de Iguala y está vinculado con el caso Ayotzinapa.



Durante la… pic.twitter.com/nvviSVnwAC — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 3, 2026

Su vinculación con el caso Ayotzinapa representa un avance significativo en las indagatorias que buscan esclarecer los sucesos de hace casi doce años.

Situación jurídica y compromiso institucional

Al detenido se le informaron sus derechos de ley en el lugar de los hechos. Posteriormente, tanto él como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México refrendaron su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional.

A través de un comunicado, señalaron que el objetivo primordial sigue siendo avanzar en las investigaciones pendientes, detener a los generadores de violencia y combatir frontalmente la impunidad en el país.

