Fijan fecha para audiencia de Caro Quintero en Estados Unidos

El juez responsable del proceso del narcotraficante Rafael Caro Quintero ya fijó la fecha en la que iniciará su juicio en Estados Unidos.

El juez Frederick Block estipuló que será el próximo 8 de marzo del 2027 cuando Rafael Caro Quintero sea presentado ante las autoridades estadounidenses para enfrentar los diversos cargos estipulados en su contra.

Durante la vista, el fiscal Francisco Navarro informó de que la dependencia presentará sus pruebas durante aproximadamente cuatro semanas y pedirá que el jurado sea anónimo. Además, indicó que no se le ha ofrecido un acuerdo de culpabilidad al narcotraficante.

Por su parte, Elizabeth Macedonio, abogada de Caro Quintero, comunicó al magistrado que ambas partes siguen negociando una posible resolución del caso sin tener que pasar por un juicio.

Será el próximo 17 de junio a las 11:00 hora local cuando se cuente con una visita previa relativa al caso.

Entre las acusaciones se encuentra el homicidio de Kiki Camarena, así como diversos cargos por narcotráfico.

¿Cuáles son los delitos que se le acusan a Caro Quintero?

Autoridades estadounidenses acusan a Caro Quintero de los siguientes delitos:

Dirigir una empresa criminal

Homicidio

Secuestro

Tortura

Distribución internacional de narcóticos

Uso ilegal de armas de fuego

De ser encontrado culpable, Rafael Caro Quintero podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua.

México entregó a Caro Quintero por orden de Trump: fiscal de EUA

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló el miércoles que el gobierno mexicano entregó al narcotraficante Rafael Caro Quintero a las autoridades de su país por instrucciones directas del presidente Donald Trump.

En una publicación en redes sociales, la funcionaria compartió imágenes de Trump reunido con la familia del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en 1985 presuntamente por órdenes del fundador del Cártel de Guadalajara.

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, escribió Bondi, quien acompañó el mensaje con fotografías de Trump junto a Enrique Camarena Jr., juez en California e hijo del agente fallecido. Aquí te presentamos la nota completa: México entregó a Caro Quintero por orden de Trump: fiscal de EUA

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