Marina niega captura de hija de 'El Mayo' Zambada en Sinaloa

La Secretaría de Marina (Semar) desmintió la detención de Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de versiones difundidas la mañana de este jueves sobre un supuesto operativo federal en el sur de la ciudad.

De acuerdo con reportes iniciales, fuerzas federales habrían desplegado un operativo por tierra y aire en la comunidad de El Álamo, en la sindicatura de El Salado, lo que generó versiones sobre la captura de la familiar del líder del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, tras consultas de medios, la institución federal rechazó que se haya realizado dicha detención.

Operativo con fuerte despliegue

Vecinos de la zona reportaron la presencia de elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desde poco antes de las 9:00 horas.

El despliegue incluyó unidades terrestres y un helicóptero, lo que provocó movilización y tensión entre habitantes del lugar.

Según versiones locales, los elementos ingresaron a un domicilio vinculado a la familia Zambada.

Detienen a presunto trabajador

Medios regionales señalaron que durante el operativo fue detenido un hombre identificado como Leonel, presuntamente empleado de Mónica Zambada.

Testigos afirmaron que la mujer y una de sus hijas intentaron impedir la detención, lo que derivó en forcejeos con los elementos federales.

Ambas habrían resultado con golpes durante el incidente.

Algunas versiones apuntaron que Mónica Zambada fue subida a un helicóptero durante el operativo, lo que alimentó la versión de su detención.

No obstante, también se reportó que posteriormente habría sido liberada, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades.

Por su parte, la Semar fue clara al negar cualquier detención en su contra.

Mónica Zambada Niebla ha sido identificada por autoridades estadounidenses como parte del entorno cercano de su padre, líder histórico del Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en listas de sanciones por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

Hasta el momento, autoridades mexicanas no han informado sobre investigaciones abiertas en su contra en el país.

Tras los hechos, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el objetivo del operativo ni sobre la situación legal del hombre detenido.

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