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Harfuch se reunió con el FBI para blindar el Mundial: Sheinbaum

México y Estados Unidoso fortalecen cooperación en inteligencia para el Mundial 2026. Sheinbaum aseguró que no hay injerencia extranjera

  • 19
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México mantiene coordinación con autoridades de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI), para reforzar la seguridad rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que estos encuentros forman parte de los mecanismos habituales de la relación bilateral en materia de inteligencia, ahora enfocados en un evento de escala global.

“Las reuniones fueron en ese sentido; información de algunos temas de inteligencia y, particularmente como viene el Mundial, es parte también de la colaboración para el tema de la seguridad”, señaló Sheinbaum.

Coordinación sin intervención extranjera

Sheinbaum subrayó que esta cooperación no implica operaciones de agentes extranjeros en territorio mexicano, sino un intercambio de información bajo reglas claras.

“Si ellos tienen información de México, se brinda a México, y México opera en México. Y si nosotros tenemos información de Estados Unidos, ellos operan allá”, explicó.

Además, insistió en que el esquema se basa en la reciprocidad y el respeto a la soberanía de ambos países.

“No hay nada extraordinario”, puntualizó.

Reunión clave entre Harfuch y el FBI

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo recientemente un encuentro en Washington con el director del FBI, Kash Patel, como parte de esta estrategia.

Tras la reunión, el funcionario mexicano destacó los resultados de la colaboración bilateral.

“La cooperación, basada en la reciprocidad y el respeto a nuestra soberanía, permite avanzar con resultados concretos”, expresó.

Lee la nota completa: Refuerzan México y FBI cooperación en seguridad y extradiciones

García Harfuch señaló que el intercambio de inteligencia ha permitido detenciones relevantes en México, incluyendo objetivos incluidos en listas de búsqueda del FBI.

También se han logrado capturas de generadores de violencia que operan en el país, gracias a este flujo de información entre ambas naciones.

Por otra parte, el Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, ha intensificado la coordinación internacional en materia de seguridad.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, indicó que este tipo de eventos exige preparación anticipada para prevenir riesgos.

Dicha estrategia contempla mantener la cooperación con socios internacionales, sin ceder control operativo en territorio nacional.

“El Gobierno va a seguir colaborando, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía”, concluyó.


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