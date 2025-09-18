Cerrar X
trump_caro_quintero_d003fedc7f
Nacional

México entregó a Caro Quintero por orden de Trump: fiscal de EUA

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que la entrega del narcotraficante Rafael Caro Quintero a EUA, ocurrida el 27 de febrero de 2025

  • 18
  • Septiembre
    2025

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló el miércoles que el gobierno mexicano entregó al narcotraficante Rafael Caro Quintero a las autoridades de su país por instrucciones directas del presidente Donald Trump.

En una publicación en redes sociales, la funcionaria compartió imágenes de Trump reunido con la familia del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en 1985 presuntamente por órdenes del fundador del Cártel de Guadalajara.

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, escribió Bondi, quien acompañó el mensaje con fotografías de Trump junto a Enrique Camarena Jr., juez en California e hijo del agente fallecido.

“Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”, señaló la fiscal.

Camarena, de origen mexicano, trabajaba de forma encubierta en la oficina de la DEA en Guadalajara cuando estuvo a punto de exponer una red de narcotráfico hacia Estados Unidos.

En febrero de 1985 desapareció junto con su chofer e informante, Alfredo Zavala. Ambos fueron hallados muertos un mes después, con evidencias de tortura.

Las investigaciones apuntaron contra Caro Quintero, considerado el “narco de narcos”. Detenido en Costa Rica, cumplió 28 años en prisión en México hasta que fue liberado en 2013.

En 2022 fue reaprehendido y el 27 de febrero de 2025 finalmente entregado a Estados Unidos junto a 28 acusados más de narcotráfico.

Cabe señalar que en Nueva York, Caro Quintero enfrenta cargos por liderar una empresa criminal continua, tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, además de posesión de armas de fuego y conspiración para el secuestro, tortura y asesinato de Camarena.

Aunque el Departamento de Justicia descartó solicitar la pena de muerte, el narcotraficante de 72 años permanece bajo medidas de aislamiento extremo, pues las autoridades lo consideran aún un riesgo para la seguridad pública.

Por su parte, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York asegura que mantiene operaciones criminales desde prisión con apoyo de sus familiares, principalmente de su hermano Miguel Ángel Caro Quintero.

 


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_medios_ae6de7c1b9
Amenaza Trump con retirar licencias a medios que lo critican
Whats_App_Image_2025_09_18_at_10_44_07_PM_8592be1621
Enfatiza David de la Peña logros en seguridad en Santiago
Whats_App_Image_2025_09_18_at_8_09_31_PM_9b7a719863
Refuerzan NL y Alemania lazos para ser socios clave
publicidad

Últimas Noticias

trump_medios_ae6de7c1b9
Amenaza Trump con retirar licencias a medios que lo critican
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T081022_759_8928dff745
Alertan sobre Segundo Simulacro Nacional 2025
pakistan_arabia_2177978262
Ofrece Pakistán su programa nuclear a Arabia Saudita tras pacto
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×