México entregó a Caro Quintero por orden de Trump: fiscal de EUA

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló el miércoles que el gobierno mexicano entregó al narcotraficante Rafael Caro Quintero a las autoridades de su país por instrucciones directas del presidente Donald Trump.

En una publicación en redes sociales, la funcionaria compartió imágenes de Trump reunido con la familia del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en 1985 presuntamente por órdenes del fundador del Cártel de Guadalajara.

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, escribió Bondi, quien acompañó el mensaje con fotografías de Trump junto a Enrique Camarena Jr., juez en California e hijo del agente fallecido.

Earlier this month, I had the honor of introducing the family of fallen DEA Special Agent Enrique “Kiki” Camarena to @POTUS.



In February, at President Trump’s direction, we received custody of Kiki’s killer from Mexico.



Kiki was a hero who lost his life fighting the cartels in… pic.twitter.com/6amVCUIq30 — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 18, 20253

“Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”, señaló la fiscal.

Camarena, de origen mexicano, trabajaba de forma encubierta en la oficina de la DEA en Guadalajara cuando estuvo a punto de exponer una red de narcotráfico hacia Estados Unidos.

En febrero de 1985 desapareció junto con su chofer e informante, Alfredo Zavala. Ambos fueron hallados muertos un mes después, con evidencias de tortura.

Las investigaciones apuntaron contra Caro Quintero, considerado el “narco de narcos”. Detenido en Costa Rica, cumplió 28 años en prisión en México hasta que fue liberado en 2013.

En 2022 fue reaprehendido y el 27 de febrero de 2025 finalmente entregado a Estados Unidos junto a 28 acusados más de narcotráfico.

Cabe señalar que en Nueva York, Caro Quintero enfrenta cargos por liderar una empresa criminal continua, tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, además de posesión de armas de fuego y conspiración para el secuestro, tortura y asesinato de Camarena.

Aunque el Departamento de Justicia descartó solicitar la pena de muerte, el narcotraficante de 72 años permanece bajo medidas de aislamiento extremo, pues las autoridades lo consideran aún un riesgo para la seguridad pública.

Por su parte, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York asegura que mantiene operaciones criminales desde prisión con apoyo de sus familiares, principalmente de su hermano Miguel Ángel Caro Quintero.