Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INM_2026_c315aaaab5
Nacional

Frenan al INM por exigir documentos en autobuses

Las empresas de autotransporte no tienen facultades, conforme a la Ley de Migración, para actuar como agentes migratorios al revisar el estatus migratorio

  • 15
  • Abril
    2026

Un tribunal colegiado determinó que es inconstitucional la política del Instituto Nacional de Migración (INM), de instruir a las líneas de autobuses solicitar una identificación o documentos migratorios para comprar un boleto y viajar por México. Además, el fallo establece que transportar a una persona migrante dentro del país, mediante un servicio comercial regular, no constituye un delito de tráfico de personas.

Organizaciones ganan amparo y protegen libre tránsito

Así lo informaron el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica de Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM (PUDH-UNAM), quienes ganaron un amparo que protege el derecho al libre tránsito y pone freno a las políticas discriminatorias que han obstaculizado la movilidad segura para las personas migrantes en el país.

Destacaron que la resolución señala que las empresas de autotransporte no tienen facultades, conforme a la Ley de Migración, para actuar como agentes migratorios al revisar el estatus migratorio de las personas extranjeras en el país.

Oficios del INM instruían negar servicio

Las organizaciones refirieron que el INM, mediante diversos oficios emitidos entre 2019 y 2021, instruyó a las empresas de autotransporte de pasajeros y turismo a verificar el estatus migratorio de las personas migrantes y negarles el servicio si no acreditan su estancia migratoria regular en el país.

Sin embargo, el tribunal federal en materia administrativa determinó que estas medidas vulneran el derecho al libre tránsito, establecido en el artículo 11 de la Constitución mexicana, además de que constituyen un acto de discriminación, violentando el artículo 1° de la Carta Magna.

Alertan sobre riesgos para personas migrantes

Señalaron que las políticas del INM son “restrictivas y resultan contraproducentes y peligrosas”, ya que “incentivan el mercado negro de tráfico de personas migrantes” y ponen en riesgo su vida, dignidad e integridad física.

De acuerdo con el IMUMI, la sentencia obliga al Instituto crear y difundir una estrategia de acción donde se establezca expresamente que las personas pueden adquirir boletos de autobús en cualquier taquilla y central de autobuses sin tener que identificarse ni comprobar su situación migratoria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

itzel_garcia_5cfb20f0ef
Copred exige tolerancia cero por ataques a árbitra Katia Itzel
Whats_App_Image_2026_04_14_at_6_28_04_PM_ba2b05ef78
Reinstalación de maestra desata conflicto en kínder de Reynosa
Whats_App_Image_2026_04_14_at_3_14_24_PM_dc1a088a68
Evacúan a 150 personas en CEDH NL tras amenaza de bomba
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1136_b0fad734ff
Cruces especiales de monorriel garantizarán flujo vial
coahuila_ine_7d4537b318
INE ajusta convocatoria para elegir titular del IEC
nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_5a10a8a367
Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones
EH_DOS_FOTOS_2_b93a8155fb
Investiga Fiscalía a agente tras asesinato de joven en San Pedro
IMG_7628_e728f21376
Niega Adrián de la Garza vínculo con fraude de Proyectos 9
publicidad
×