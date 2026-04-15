Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_4715_6a4a403acd
Coahuila

Director del UAdeC aborda fracking en foro federal

Dado que el país importa el 75% del gas natural que consume, el proyecto busca satisfacer las necesidades energéticas a corto plazo

  • 15
  • Abril
    2026

En un esfuerzo por conectar al Gobierno de México con la Academia, el director del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas (CIGA) de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Fernando Camacho Ortegón, participó en la Conferencia del Pueblo. Durante este foro, se discutió la viabilidad del uso de la fracturación hidráulica en el país, una técnica que permite aumentar la extracción de gas natural y petróleo del subsuelo.

Buscan decisiones energéticas basadas en ciencia

La participación de Camacho se inscribe en una estrategia federal que busca fundamentar las decisiones energéticas en el conocimiento científico. El objetivo es incluir la voz de expertos en el desarrollo del Plan Nacional de Energía, lo que contribuirá a fortalecer la soberanía energética de México. En su intervención, el académico abordó los posibles impactos ambientales de esta técnica, especialmente en la frontera norte del país.

El investigador destacó que el CIGA ha colaborado durante más de 20 años con instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo y equipos en Estados Unidos, lo que les ha permitido seguir de cerca la evolución de la industria de hidrocarburos no convencionales. 

Mencionó el caso de la cuenca Eagle Ford en Texas, donde no se han reportado accidentes relevantes ni contaminación de acuíferos en años recientes, lo que sugiere un avance en la seguridad de estos procesos.

Camacho explicó que el grupo de 17 especialistas estará trabajando durante dos meses en la primera etapa de investigación para asesorar al Gobierno Federal sobre la pertinencia de la explotación de yacimientos no convencionales en México. 

Dado que el país importa el 75% del gas natural que consume, el proyecto busca satisfacer las necesidades energéticas a corto plazo y asegurar la independencia energética, priorizando siempre el cuidado del medio ambiente y el beneficio comunitario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_bancos_cibanco_1f5c8fb49e
Autoriza EUA a CIBanco transferencias para acelerar liquidación
Rayados_3c0b85734a
¡Con furia! Rayados tiene 10 partidos invicto contra el Atlas
mundial_monterrey_60268c4621
Monterrey reúne más de 82 mil fans en pruebas rumbo al Mundial
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_ine_7d4537b318
INE ajusta convocatoria para elegir titular del IEC
IMG_1136_b0fad734ff
Cruces especiales de monorriel garantizarán flujo vial
nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_5a10a8a367
Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones
EH_DOS_FOTOS_2_b93a8155fb
Investiga Fiscalía a agente tras asesinato de joven en San Pedro
IMG_7628_e728f21376
Niega Adrián de la Garza vínculo con fraude de Proyectos 9
publicidad
×