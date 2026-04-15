Director del UAdeC aborda fracking en foro federal

En un esfuerzo por conectar al Gobierno de México con la Academia, el director del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas (CIGA) de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Fernando Camacho Ortegón, participó en la Conferencia del Pueblo. Durante este foro, se discutió la viabilidad del uso de la fracturación hidráulica en el país, una técnica que permite aumentar la extracción de gas natural y petróleo del subsuelo.

Buscan decisiones energéticas basadas en ciencia

La participación de Camacho se inscribe en una estrategia federal que busca fundamentar las decisiones energéticas en el conocimiento científico. El objetivo es incluir la voz de expertos en el desarrollo del Plan Nacional de Energía, lo que contribuirá a fortalecer la soberanía energética de México. En su intervención, el académico abordó los posibles impactos ambientales de esta técnica, especialmente en la frontera norte del país.

El investigador destacó que el CIGA ha colaborado durante más de 20 años con instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo y equipos en Estados Unidos, lo que les ha permitido seguir de cerca la evolución de la industria de hidrocarburos no convencionales.

Mencionó el caso de la cuenca Eagle Ford en Texas, donde no se han reportado accidentes relevantes ni contaminación de acuíferos en años recientes, lo que sugiere un avance en la seguridad de estos procesos.

Camacho explicó que el grupo de 17 especialistas estará trabajando durante dos meses en la primera etapa de investigación para asesorar al Gobierno Federal sobre la pertinencia de la explotación de yacimientos no convencionales en México.

Dado que el país importa el 75% del gas natural que consume, el proyecto busca satisfacer las necesidades energéticas a corto plazo y asegurar la independencia energética, priorizando siempre el cuidado del medio ambiente y el beneficio comunitario.

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