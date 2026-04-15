Reconocen trayectoria de Francisco de Pablo y Augusto Quijano

En una ceremonia realizada en el Palacio Postal Mexicano, el Gobierno de México entregó los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2024 al ingeniero Francisco de Pablo Galán y al arquitecto Augusto Quijano Axle, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias.

La distinción fue encabezada por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Trayectorias que construyen futuro

Durante su mensaje, el titular de la SICT subrayó que ambos galardonados representan “la memoria viva de un país que se ha construido con inteligencia, esfuerzo y responsabilidad asumida”, al destacar el impacto de sus obras en el desarrollo nacional.

Sobre Francisco de Pablo Galán, resaltó su contribución en el desarrollo de infraestructura educativa, señalando que su trabajo ha permitido crear espacios donde niñas, niños y jóvenes no solo adquieren conocimientos, sino que también construyen su futuro.

“Construir infraestructura educativa no solo es levantar un edificio, es abrir oportunidades”, expresó el funcionario, al destacar el valor social de su obra.

En cuanto a Augusto Quijano Axle, reconoció la sensibilidad de su arquitectura, la cual —dijo— trasciende lo funcional para convertirse en una experiencia que conecta con la dimensión humana.

Un reconocimiento a la trascendencia

El funcionario enfatizó que tanto la ingeniería como la arquitectura representan actos de trascendencia, al ser disciplinas que dejan huella en la vida de las personas y en el desarrollo de las comunidades.

Asimismo, destacó que toda obra es memoria colectiva, retomando ideas de José Saramago y Luis Barragán, para subrayar la responsabilidad de construir con sentido y visión de futuro.

El evento, organizado por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, contó con la presencia de autoridades federales, especialistas del sector, así como familiares y colegas de los galardonados.

Con esta entrega, el Gobierno federal refrenda el reconocimiento a quienes, desde la ingeniería y la arquitectura, han contribuido a edificar el desarrollo del país y a dejar un legado duradero en la sociedad mexicana.

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