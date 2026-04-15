Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
itzel_garcia_5cfb20f0ef
Deportes

Copred exige tolerancia cero por ataques a árbitra Katia Itzel

Llama a Liga MX y FMF a investigar expresiones misóginas contra Katia Itzel García y garantizar respeto en el futbol profesional

  • 15
  • Abril
    2026

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México hizo un llamado a la Liga MX, a la Federación Mexicana de Futbol y a la Comisión Arbitral para que adopten medidas que garanticen tolerancia cero ante expresiones discriminatorias, tras los ataques misóginos dirigidos a la árbitra Katia Itzel García.

Las declaraciones surgen luego de los hechos ocurridos durante el partido entre Pumas de la UNAM y Mazatlán FC, donde se registraron expresiones ofensivas en contra de la silbante.

Rechazo a la violencia simbólica

El Copred subrayó que este tipo de manifestaciones no pueden justificarse como parte de la pasión deportiva ni como una reacción válida ante decisiones arbitrales.

Por el contrario, afirmó que se trata de conductas que reproducen estereotipos de género, deslegitiman la autoridad de las mujeres en espacios históricamente masculinizados y constituyen formas de violencia simbólica inadmisibles.

itzel.JPG

En ese sentido, el organismo destacó la relevancia del contexto internacional, ya que Katia Itzel García ha sido designada como árbitra para el Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, consolidándola como una representante del arbitraje mexicano a nivel global.

Exigencias a autoridades del futbol

El llamado del Copred a la Liga MX incluye asumir una postura pública clara de rechazo a cualquier expresión discriminatoria, tanto dentro como fuera de la cancha, y garantizar que los encuentros se desarrollen bajo estándares de respeto e igualdad.

Asimismo, solicitó a la Comisión de Árbitros proteger de manera activa la integridad y dignidad de las personas árbitras, especialmente frente a agresiones por motivos de género, además de fortalecer sus protocolos de prevención, atención y sanción.

En tanto, a la Federación Mexicana de Futbol le pidió investigar los hechos con debida diligencia, independientemente de si fueron consignados formalmente en la cédula arbitral, y establecer criterios claros para sancionar conductas discriminatorias, incluso cuando ocurran fuera de los canales tradicionales de reporte.

“El futbol no está exento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Desde el Gobierno de la Ciudad de México se ha insistido en que el terreno de juego no puede ser un espacio donde la discriminación se tolere, se minimice o se normalice”, enfatizó el organismo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_15_at_9_12_42_PM_16078bc861
Tigres buscará avanzar a semis de la Conca esta noche en Seattle
deportes_sergio_canales_6670fb0d44
Esto es lo que Rayados necesita para clasificar a Liguilla
INM_2026_c315aaaab5
Frenan al INM por exigir documentos en autobuses
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_ine_7d4537b318
INE ajusta convocatoria para elegir titular del IEC
nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
IMG_1136_b0fad734ff
Cruces especiales de monorriel garantizarán flujo vial
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_5a10a8a367
Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones
EH_DOS_FOTOS_2_b93a8155fb
Investiga Fiscalía a agente tras asesinato de joven en San Pedro
IMG_7628_e728f21376
Niega Adrián de la Garza vínculo con fraude de Proyectos 9
publicidad
×