Copred exige tolerancia cero por ataques a árbitra Katia Itzel

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México hizo un llamado a la Liga MX, a la Federación Mexicana de Futbol y a la Comisión Arbitral para que adopten medidas que garanticen tolerancia cero ante expresiones discriminatorias, tras los ataques misóginos dirigidos a la árbitra Katia Itzel García.

Las declaraciones surgen luego de los hechos ocurridos durante el partido entre Pumas de la UNAM y Mazatlán FC, donde se registraron expresiones ofensivas en contra de la silbante.

Rechazo a la violencia simbólica

El Copred subrayó que este tipo de manifestaciones no pueden justificarse como parte de la pasión deportiva ni como una reacción válida ante decisiones arbitrales.

Por el contrario, afirmó que se trata de conductas que reproducen estereotipos de género, deslegitiman la autoridad de las mujeres en espacios históricamente masculinizados y constituyen formas de violencia simbólica inadmisibles.

En ese sentido, el organismo destacó la relevancia del contexto internacional, ya que Katia Itzel García ha sido designada como árbitra para el Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, consolidándola como una representante del arbitraje mexicano a nivel global.

Exigencias a autoridades del futbol

El llamado del Copred a la Liga MX incluye asumir una postura pública clara de rechazo a cualquier expresión discriminatoria, tanto dentro como fuera de la cancha, y garantizar que los encuentros se desarrollen bajo estándares de respeto e igualdad.

Asimismo, solicitó a la Comisión de Árbitros proteger de manera activa la integridad y dignidad de las personas árbitras, especialmente frente a agresiones por motivos de género, además de fortalecer sus protocolos de prevención, atención y sanción.

En tanto, a la Federación Mexicana de Futbol le pidió investigar los hechos con debida diligencia, independientemente de si fueron consignados formalmente en la cédula arbitral, y establecer criterios claros para sancionar conductas discriminatorias, incluso cuando ocurran fuera de los canales tradicionales de reporte.

“El futbol no está exento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Desde el Gobierno de la Ciudad de México se ha insistido en que el terreno de juego no puede ser un espacio donde la discriminación se tolere, se minimice o se normalice”, enfatizó el organismo.

Comentarios