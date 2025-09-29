Cerrar X
yte_abd281178a
Nacional

Gabinete decomisa más de 550 kilos de drogas en un fin de semana

En una serie de operativos realizados entre el 26 y 28 de septiembre en distintos estados, autoridades lograron decomisar más de 551 kilos de droga

  • 29
  • Septiembre
    2025

En una serie de operativos realizados entre el 26 y 28 de septiembre en distintos estados del país, fuerzas federales y estatales lograron decomisar más de 551 kilos de droga, más de 25 mil litros de sustancias químicas y miles de dosis de estupefacientes, con una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 707 millones 270 mil 600 pesos, además del aseguramiento de 90 mil 110 dólares en efectivo sin acreditar su legal procedencia.

De acuerdo con el informe presentado este lunes por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, el mayor aseguramiento se registró en Sinaloa, donde en Culiacán se incautaron 83.1 kilos de metanfetamina, 410 litros del mismo químico, 440 litros de tolueno y 95 litros de ácido clorhídrico, con un valor de 131.6 millones de pesos.

En el municipio de Salvador Alvarado se decomisaron 214 kilos de metanfetamina valuados en 57 millones de pesos, mientras que en Badiraguato se incautaron 170 kilos de marihuana con un valor de 570 mil pesos.

También en Culiacán y Cosalá fueron inhabilitadas 23 áreas de producción de metanfetamina, donde se aseguraron 24 mil litros de químicos y equipo especializado, con un impacto económico de 490 millones de pesos.

En Baja California, autoridades detuvieron a tres personas en Tijuana con 47.5 kilos de metanfetamina y 1.2 kilos de heroína, valuados en 13.3 millones de pesos.

En Michoacán, el Ejército decomisó en Tacámbaro siete kilos de metanfetamina con un valor de 1.8 millones de pesos.

En Sonora, en Nogales, se aseguraron miles de dosis de marihuana, 74 mil cigarros y 2.3 kilos de goma de opio, con un valor total de 8.9 millones de pesos.

En Coahuila, en Piedras Negras, se incautaron 12 kilos de cocaína valuados en 2.6 millones de pesos.

En la Ciudad de México y en Cuernavaca, Morelos, fuerzas federales catearon tres inmuebles, detuvieron a cinco personas y aseguraron cinco kilos de cocaína, 15 mil dosis de droga, armas cortas y más de 1.5 millones de pesos en efectivo.

Finalmente, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Guardia Nacional detuvo a un individuo procedente de El Paso, Texas, y le decomisó 90 mil 110 dólares en efectivo.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de la estrategia nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, con un impacto significativo en las finanzas de los cárteles.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

pipa_gas_conductor_10de2ed4e7
Explosión de pipa en CDMX fue por error humano, concluye Fiscalía
sre_dallas_ee2de42b6a
Condena SRE muerte de mexicano en ataque a ICE en Dallas
EH_UNA_FOTO_02c47210c1
Alerta Cofepris por venta de condones falsificados
publicidad

Últimas Noticias

5f3d1e5a_91df_4bbf_b1ed_45000fb95af6_e7cc21be23
Buscarán castigar daños a transporte gratuito en Saltillo
IMG_0653_6f9ed3cac3
Nuevo León, líder nacional en ganado de engorda: Samuel García
6963679f_54fb_4bdf_9875_d8a41bd0de9c_664a9548c8
Avanza reforma de jornada de 40 horas en Congreso
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×