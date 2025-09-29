Gabinete decomisa más de 550 kilos de drogas en un fin de semana

En una serie de operativos realizados entre el 26 y 28 de septiembre en distintos estados del país, fuerzas federales y estatales lograron decomisar más de 551 kilos de droga, más de 25 mil litros de sustancias químicas y miles de dosis de estupefacientes, con una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 707 millones 270 mil 600 pesos, además del aseguramiento de 90 mil 110 dólares en efectivo sin acreditar su legal procedencia.

De acuerdo con el informe presentado este lunes por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, el mayor aseguramiento se registró en Sinaloa, donde en Culiacán se incautaron 83.1 kilos de metanfetamina, 410 litros del mismo químico, 440 litros de tolueno y 95 litros de ácido clorhídrico, con un valor de 131.6 millones de pesos.

En el municipio de Salvador Alvarado se decomisaron 214 kilos de metanfetamina valuados en 57 millones de pesos, mientras que en Badiraguato se incautaron 170 kilos de marihuana con un valor de 570 mil pesos.

También en Culiacán y Cosalá fueron inhabilitadas 23 áreas de producción de metanfetamina, donde se aseguraron 24 mil litros de químicos y equipo especializado, con un impacto económico de 490 millones de pesos.

En Baja California, autoridades detuvieron a tres personas en Tijuana con 47.5 kilos de metanfetamina y 1.2 kilos de heroína, valuados en 13.3 millones de pesos.

En Michoacán, el Ejército decomisó en Tacámbaro siete kilos de metanfetamina con un valor de 1.8 millones de pesos.

En Sonora, en Nogales, se aseguraron miles de dosis de marihuana, 74 mil cigarros y 2.3 kilos de goma de opio, con un valor total de 8.9 millones de pesos.

En Coahuila, en Piedras Negras, se incautaron 12 kilos de cocaína valuados en 2.6 millones de pesos.

En la Ciudad de México y en Cuernavaca, Morelos, fuerzas federales catearon tres inmuebles, detuvieron a cinco personas y aseguraron cinco kilos de cocaína, 15 mil dosis de droga, armas cortas y más de 1.5 millones de pesos en efectivo.

Finalmente, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Guardia Nacional detuvo a un individuo procedente de El Paso, Texas, y le decomisó 90 mil 110 dólares en efectivo.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de la estrategia nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, con un impacto significativo en las finanzas de los cárteles.

