Nuevo León

Reportan nevada en el Cerro del Potosí, en Galeana

Protección Civil reportó caída de nieve en el Cerro del Potosí; autoridades mantienen monitoreo permanente ante bajas temperaturas

La caída de nieve registrada en el Cerro del Potosí, ubicado en el municipio de Galeana, Nuevo León, fue reportada este día como parte del monitoreo permanente de fenómenos meteorológicos en la entidad.

El reporte fue documentado por el Ing. Nahum Sánchez, en coordinación con Protección Civil de Galeana y Protección Civil de Nuevo León, y se integró al Programa de Monitoreo en Tiempo Real que opera desde el Observatorio Astronómico Universitario de la UANL.

Ante las condiciones climatológicas, unidades de Protección Civil de Nuevo León mantienen recorridos constantes y vigilancia permanente en la zona, con el objetivo de prevenir riesgos para visitantes y habitantes de comunidades cercanas.

A través de sus redes sociales, el gobernador Samuel García compartió imágenes del fenómeno, destacando que se trata de “nieve en el Cerro del Potosí, el pico más alto del noreste de México”, lo que generó interés entre la ciudadanía por las bajas temperaturas registradas en la región.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y a extremar precauciones si se planea acudir a zonas serranas.


