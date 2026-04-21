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Nacional

Globo aerostático aterriza de emergencia en Teotihuacán

El artefacto descendió sin combustible dentro de la zona arqueológica, sin heridos. La zona permanece cerrada por tras los hechos violentos del lunes

  • 21
  • Abril
    2026

Un globo aerostático realizó un aterrizaje de emergencia la mañana de este martes en la Teotihuacán, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades.

El incidente ocurrió a unos 200 metros de la Pirámide del Sol y la Calzada de los Muertos, cuando el artefacto, perteneciente a la empresa Balloons Paradise, se quedó sin combustible y no logró mantenerse en el aire.

Descenso forzoso y operativo de seguridad

De acuerdo con los primeros reportes, el globo inició su vuelo poco después de las 8:30 horas, en un horario en el que las condiciones climáticas no son favorables para este tipo de actividades, debido a la falta de corrientes de aire.

Tras sobrevolar a baja altura la zona, incluida la Plaza de la Luna, el piloto intentó recuperar altura sin éxito, por lo que se vio obligado a descender en un área no autorizada dentro del perímetro arqueológico.

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Al lugar acudieron servicios de emergencia, incluyendo una ambulancia, aunque no fue necesario trasladar a ninguna persona, ya que todos los ocupantes resultaron ilesos.

Zona permanece cerrada por hechos violentos

El aterrizaje ocurrió mientras el sitio permanece cerrado al público y bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tras el ataque armado registrado el lunes.

Lee aquí la nota completa: Balacera en zona arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos

En ese hecho, un agresor disparó contra turistas, causando la muerte de una ciudadana canadiense, heridas de bala a siete extranjeros y lesiones a otras seis personas que cayeron al intentar huir, antes de quitarse la vida.

Debido a las diligencias periciales en curso, el acceso al sitio se mantiene restringido, lo que ha impedido que los responsables del globo puedan retirarlo del lugar.

Elementos de seguridad estatal y personal especializado continúan en la zona, donde se mantienen los protocolos de vigilancia tras los hechos recientes.

También te puede interesar: Gobierno reforzará vigilancia en zonas arqueológicas tras ataque


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