Gobierno reforzará vigilancia en zonas arqueológicas tras ataque

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno reforzará las medidas de seguridad en zonas arqueológicas y sitios turísticos del país, tras el ataque armado ocurrido en la zona de Teotihuacán, un hecho que calificó como inédito.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que se revisarán los protocolos de acceso y vigilancia en estos espacios, donde hasta ahora no existían medidas como arcos detectores.

“Teniendo este caso nos hace reforzar todas las medidas de seguridad en los sitios arqueológicos del país”, afirmó.

Sheinbaum fue enfática al señalar que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque no está relacionado con grupos criminales.

“No es algo que esté vinculado con delincuencia, hasta donde tenemos toda la información, sino es un hecho de una persona que toma esta decisión y que incluso lo tenía preparado”, sostuvo.

Explicó que el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, presentaba indicios de problemas psicológicos y habría estado influenciado por episodios violentos ocurridos en el extranjero.

“Estaba influenciado en episodios que ocurrieron en el exterior y no está vinculado a hechos de delincuencia”, reiteró.

Nuevas medidas de control y vigilancia

Tras lo ocurrido, la jefa del Ejecutivo reconoció que la ausencia de filtros de seguridad en estos espacios respondía a que nunca se habían presentado situaciones similares.

“Evidentemente ahora, que se presenta esta situación, tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego”, señaló.

Entre las acciones que se contemplan destacan:

Mayor presencia de la Guardia Nacional en accesos

en accesos Evaluación de arcos detectores y sistemas de rayos X

Refuerzo de vigilancia preventiva

Monitoreo de redes sociales para identificar riesgos

La mandataria insistió en que las investigaciones continúan y pidió evitar especulaciones sobre el caso.

“No hay que especular”, dijo, al rechazar versiones que vinculan el ataque con intentos de desestabilización rumbo al Mundial 2026.

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Estrategia integral: salud mental y valores

Además del refuerzo en seguridad, Sheinbaum adelantó que este miércoles presentará una estrategia integral enfocada en la prevención.

El plan incluirá acciones en materia de salud mental, fortalecimiento de valores y reconstrucción del tejido social, con especial énfasis en la participación de las familias y las escuelas.

“La otra que vamos a presentar mañana tiene que ver con fortalecer los valores desde las escuelas (…) y la integración familiar”, explicó.

Reiteró que el ataque en Teotihuacán marca un precedente en la seguridad de los espacios culturales del país.

“Es la primera vez que ocurre algo así en nuestro país”, señaló.

Teotihuacán reabrirá el 22 de abril

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal confirmó que el sitio arqueológico será reabierto el miércoles 22 de abril de 2026.

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