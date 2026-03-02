Golpe coordinado deja detenciones y decomisos en 20 estados

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, autoridades federales y estatales realizaron del 27 al 28 de febrero una serie de operativos que dejaron detenciones, cateos y el aseguramiento de armas de fuego y diversas drogas en 20 entidades del país.

Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Decomisos relevantes

En Baja California, elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal detuvieron a tres personas y aseguraron tres armas largas, dos cortas, cargadores, cartuchos, dosis de droga y tres vehículos con reporte de robo.

En Guanajuato, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal catearon tres inmuebles, capturaron a seis personas y decomisaron metanfetamina, cocaína y 15 kilos de mariguana. El valor estimado de la droga es de 6.8 millones de pesos.

Por su parte, en Michoacán, el Ejército localizó dos vehículos robados y aseguró 160 litros de metanfetamina y 26.7 kilos de mariguana, con un valor aproximado de 40 millones de pesos.

En Quintana Roo, fuerzas federales incautaron 31 kilos de cocaína valuados en 6.4 millones de pesos.

Acciones en la capital y sur

En la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, autoridades federales e Interpol recibieron en extradición desde España a una persona con orden de aprehensión por fraude específico, quien fue puesta a disposición judicial en Puebla.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también fue detenido un extranjero al que le aseguraron 10 termos con mercurio.

En Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, la Marina y la Policía Estatal detuvieron a cinco personas y decomisaron armas, vehículos y 574 mil pesos.

Golpes en el noroeste

En Cruz de Elota, Sinaloa, el Ejército y la Policía Estatal detuvieron a 13 personas y aseguraron un fusil Barrett, dos ametralladoras, 15 armas largas, cargadores, mil 440 cartuchos, 98 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico y vehículos robados.

Mientras que en Culiacán, en la localidad de El Salado, la Guardia Nacional aseguró un vehículo, armas largas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga.

Finalmente, en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, fuerzas federales y estatales catearon siete inmuebles, detuvieron a 15 personas, entre ellas un menor, y decomisaron armas, droga, vehículos y equipo táctico.

Las investigaciones continúan para desarticular a los grupos delictivos involucrados.

