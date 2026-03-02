Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
golpe_al_narco_operativo_nacional_deja_decomisos_millonarios_611475_30aec73ad7
Nacional

Golpe coordinado deja detenciones y decomisos en 20 estados

Operativos del Gabinete de Seguridad derivaron en capturas, cateos y millonarios aseguramientos de droga y armas en diversas entidades

  • 02
  • Marzo
    2026

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, autoridades federales y estatales realizaron del 27 al 28 de febrero una serie de operativos que dejaron detenciones, cateos y el aseguramiento de armas de fuego y diversas drogas en 20 entidades del país.

Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Decomisos relevantes

En Baja California, elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal detuvieron a tres personas y aseguraron tres armas largas, dos cortas, cargadores, cartuchos, dosis de droga y tres vehículos con reporte de robo.

En Guanajuato, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal catearon tres inmuebles, capturaron a seis personas y decomisaron metanfetamina, cocaína y 15 kilos de mariguana. El valor estimado de la droga es de 6.8 millones de pesos.

f768x1-324270_324397_5050.png

Por su parte, en Michoacán, el Ejército localizó dos vehículos robados y aseguró 160 litros de metanfetamina y 26.7 kilos de mariguana, con un valor aproximado de 40 millones de pesos.

En Quintana Roo, fuerzas federales incautaron 31 kilos de cocaína valuados en 6.4 millones de pesos.

Acciones en la capital y sur

En la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, autoridades federales e Interpol recibieron en extradición desde España a una persona con orden de aprehensión por fraude específico, quien fue puesta a disposición judicial en Puebla.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también fue detenido un extranjero al que le aseguraron 10 termos con mercurio.

En Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, la Marina y la Policía Estatal detuvieron a cinco personas y decomisaron armas, vehículos y 574 mil pesos. 

EH UNA FOTO - 2026-03-02T130945.587.jpg

Golpes en el noroeste

En Cruz de Elota, Sinaloa, el Ejército y la Policía Estatal detuvieron a 13 personas y aseguraron un fusil Barrett, dos ametralladoras, 15 armas largas, cargadores, mil 440 cartuchos, 98 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico y vehículos robados.

Mientras que en Culiacán, en la localidad de El Salado, la Guardia Nacional aseguró un vehículo, armas largas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga.

Finalmente, en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, fuerzas federales y estatales catearon siete inmuebles, detuvieron a 15 personas, entre ellas un menor, y decomisaron armas, droga, vehículos y equipo táctico.

Las investigaciones continúan para desarticular a los grupos delictivos involucrados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_03_at_4_07_15_PM_73c0b23c45
Reportan industria de NL mayores pérdidas por robos a tráilers
amenzaza_bomba_escolar_be48ae500e
Reportan presunto explosivo cerca de escuela en Reynosa
post_Whats_App_Image_2026_03_03_at_1_07_13_PM_4816c21f25
Presentan a nuevo subsecretario de Prevención de las Violencias
publicidad

Últimas Noticias

inter_buque_atacado_189da0e8fc
Reportan explosión cerca de buque británico en estrecho de Ormuz
revelan_audio_del_altercado_de_messi_con_nico_sanchez_de86dc851d
Esta es la trayectoria de Nico Sánchez como entrenador
1497733_6faad441bd
Coahuila pide analizar violencia vicaria en Código Penal
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×