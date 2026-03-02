Tres nuevas empresas confirman su llegada a Coahuila

Tres nuevas empresas confirmaron su llegada a Coahuila la semana pasada, luego de evaluar distintas opciones en el país y decidirse por la entidad debido a sus condiciones de seguridad, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario señaló que las empresas analizaban entre tres y cuatro estados antes de tomar la decisión final, y que el entorno de estabilidad y coordinación en materia de seguridad fue un factor determinante para concretar su instalación o expansión en territorio coahuilense.

Explicó que el fortalecimiento del modelo de seguridad se sustenta, en parte, en el fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina (ISN), que canaliza aproximadamente mil 500 millones de pesos.

De ese recurso, el 80 por ciento se destina a infraestructura y equipamiento en seguridad, mientras que el 20 por ciento se orienta a programas de impacto social con participación de organismos ciudadanos.

Con esos fondos se han construido cuarteles, adquirido patrullas y modernizado sistemas de videovigilancia en diversas regiones del estado.

El gobernador destacó que 2025 cerró como el año con mejores indicadores de seguridad en los últimos 30 años y que en los primeros meses de 2026 las cifras continúan a la baja en un 18 por ciento.

Añadió que el trabajo se mantiene con reuniones estatales mensuales, mesas regionales y coordinación permanente con fuerzas federales, Ejército y estados vecinos como Nuevo León y Durango.

El mandatario subrayó que la seguridad no solo es un tema de estabilidad social, sino también un motor de competitividad económica, al generar confianza para nuevas inversiones y expansión de empresas ya instaladas en la entidad.

