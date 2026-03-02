Podcast
Reporte Ciudadano
México exige investigar muerte de connacional en ICE

La SRE pidió una indagatoria inmediata tras el fallecimiento de un mexicano bajo custodia migratoria en Adelanto, California

  • 02
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre el fallecimiento de una persona mexicana que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en Adelanto.

Ante la gravedad del caso, la dependencia mexicana anunció que exigirá una investigación “inmediata y exhaustiva” para esclarecer las condiciones del deceso, determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.

Consulado brinda apoyo a la familia

La Cancillería detalló que el Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con autoridades estadounidenses.

Entre las acciones realizadas se encuentra la solicitud formal del expediente médico, reportes de custodia y toda la información disponible que permita esclarecer plenamente lo ocurrido.

Asimismo, personal de Protección Consular mantiene acompañamiento cercano con la familia del connacional fallecido, a la que ya se le expresaron condolencias y se le ofreció apoyo legal.

La SRE subrayó que también solicitará una revisión de las condiciones sistémicas que han derivado en muertes de mexicanos bajo custodia de autoridades migratorias en Estados Unidos.

Finalmente, reiteró que la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad del Gobierno de México, y que se brindará asistencia para la eventual repatriación de los restos.


