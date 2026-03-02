Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Entregan distintivos 'Hecho en Tamaulipas' y protegen la Cuera

En el mismo evento, el gobernador anunció la visita de Marcelo Ebrard Casaubon con una delegación de Canadá para evaluar inversiones

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la entrega de los distintivos "Hecho en Tamaulipas" y "Hecho en México", así como la protección de la indicación geográfica de la Cuera Tamaulipeca, en el Polyforum Victoria “Dr. Rodolfo Torre Cantú”.

Protección de la Cuera Tamaulipeca

Guadalupe Itzi Guari Hurtado Bañuelos, directora general adjunta del IMPI, entregó la placa que formaliza la declaratoria de protección de la Cuera tamaulipeca, símbolo de identidad de la región.

Villarreal Anaya destacó que la Cuera no solo es una prenda, sino un bien jurídico y cultural perteneciente a la tierra y a los artesanos, elevando su valor y abriendo puertas a mercados especializados.

Inversiones y proyectos estratégicos

El gobernador anunció la visita de Marcelo Ebrard Casaubon con una delegación de Canadá para evaluar inversiones en el Polo de Bienestar de Altamira, además de potencializar el Puerto Seco de Ciudad Victoria y dar seguimiento al desarrollo del Puerto del Norte de Matamoros.

Avances en combate a la pobreza

Villarreal Anaya resaltó que la pobreza extrema en Tamaulipas se redujo de 102 mil a 50 mil personas, reafirmando el compromiso de su gobierno con la superación de la pobreza en la entidad.


