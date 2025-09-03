"Hemos llegado a un nivel de cooperación histórico": Marco Rubio

Durante la conferencia de prensa conjunta, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente agradeció la colaboración bilateral con Estados Unidos.

Rubio destaca cooperación entre países

"En 18 países, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en estos momentos", Marco Rubio

Rubio otorga crédito de cooperación en seguridad a Gobierno de México

"Creo que se le debe dar mucho crédito a la presidenta Sheinbaum y a su administración porque han abordado temas de que no se abordaban. Un ejemplo es de 59 objetivos de alto valor que queriamos que enfrentaran cargos por narcotráfico y fueron las autoridades mexicanas las que los sacaron de las cárceles y los trasladaron a las instalaciones estadounidenses donde serán procesados y creemos que pasaran el resto de sus vidas", exclamó Marco Rubio.

Califica encuentro como "altamente productivo"

Rubio aseguró que aunque la reunión privada fue bastante productiva, "aún queda mucho trabajo por hacer juntos". Afirmó que este día fue "significativo" para ambos países por la cooperación histórica en materia de seguridad que se logra.

Define bases sobre programa de cooperación

De la Fuente reafirmó que llegaron a un "buen entendimiento" tras reunión. Llevarán a cabo un programa de cooperación que se sustentará en cuatro principios:

El respeto y restricto a la soberanía y a la integridad territorial La responsabilidad compartida La confianza mutua La colaboración coordinada sin subordinación

Se reunirán periódicamente para evaluar los avances y analizar los resultados de los objetivos pactados. Entre los que destaca la reducción de tráfico de drogas y armas, cada uno en su territorio.

Centran acuerdos en materia de seguridad

Rubio resaltó la incautación de armas y desarticulación de redes como lo acordado entre ambos gobiernos.

Rubio destaca cooperación en identificación de armas

El secretario afirmó que utilizan herramientas de FBI e instituciones relacionadas con el tabaco para identificar junto con el gobierno de México para identificar y reducir el tráfico de armas, así como descubrir de donde provienen.

Designa organizaciones narcoterroristas por tráfico de drogas

Al ser cuestionado sobre el presunto ataque a un barco venezolano, el secretario de Estado explicó que se le designaron como organizaciones narcoterroristas a todas aquellas redes que tráfican drogas ilícitas a los Estados Unidos y que representan una amenaza inmediata. Además, aseguró que Trump efectúo acciones para eliminar las amenazas inmediatas para el país.

Resalta acuerdo con Estados Unidos por principios

El canciller mexicano aseguró que en México, se cuentan con principios fundamentales en la Constitución, mismos que rigen la política exterior, como la autodeterminación y la solución pacífica de controversias. Afirmó que México es un país que establece relación con aquellos países que comparten dichos fundamentos.

Explica como se despliega la operación entre México y Estados Unidos

"Operaciones siempre han existido, pero se han ampliado", exclamó Rubio. Informó que las autoridades mexicanas les han ayudado al momento de brindarles datos o realizar ejercicios conjuntos para conocer la forma de ejecutar acciones desde su experiencia.

Aseguró que ambas naciones tienen recursos e información que pueden utilizar, además de poner en disposición los recursos para el Gobierno de México.

Remarca modificaciones constitucionales en tema de seguridad

El secretario de Relaciones Exteriores resaltó los cambios realizados a la Constitución durante la administración de Claudia Sheinbaum, como el catalogar como un delito grave el tema del fentanilo.

Agradecen disposición por cooperación bilateral

Anunció que la reunión bilateral marcó una "ruta mejor definida", por lo que agradeció la disposición por parte del gabinete estadounidense. También mencionó que la creación del grupo de alto nivel informará los avances en los próximos meses.

