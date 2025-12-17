Podcast
74_mundialitos_sheinbaum_f3114af0a8
Nacional

Anuncia Federación 74 'mundialitos' rumbo al Mundial 2026

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el futbol debe vivirse como una herramienta de convivencia y acceso comunitario

  • 17
  • Diciembre
    2025

Con miras al Mundial de Futbol 2026, el gobierno federal anunció la realización de 74 mundialitos y copas a lo largo del país, como parte de una estrategia para que el evento deje un impacto social más allá de los estadios.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el futbol debe vivirse como una herramienta de convivencia y acceso comunitario, no solo como un espectáculo para quienes pueden pagar un boleto.

Un Mundial que se juegue en los barrios

Sheinbaum recordó su propia experiencia con las Copas del Mundo y explicó por qué es clave llevar el torneo a la gente.

“A muchos de nosotros nos tocó ya un Mundial, a mí ya me tocaron dos. Y uno paso por todos los campos de barrio cuando está el Mundial, se vuelve una euforia estar jugando futbol”, dijo.

La mandataria señaló que la idea es que el Mundial “se deje sentir” en todo el país mediante torneos locales y espacios deportivos dignos.

74 copas y torneos en todo México

Dicho plan contempla 74 mundialitos y copas, que incluyen competencias nacionales, populares y sectoriales.

“Ahí está, una copa paralímpica, una copa del trabajador, una copa nacional de mujeres, futbol IMSS, el Street Child, futbol sin correr para adultos mayores y la Copa Conade”, detalló.

También se incluyen torneos para niñas, niños y jóvenes, así como competencias de alto rendimiento y ligas comunitarias.

Cancha, semilleros y legado social

Además, explicó que el objetivo no es solo organizar torneos, sino mejorar más de tres mil canchas y crear semilleros deportivos en estados y municipios.

“Queremos que quede un legado de semilleros de niñas y niños, jóvenes y jóvenes del futbol”, afirmó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal insistió en que el Mundial debe vivirse en plazas públicas y espacios abiertos.

“El futbol como algo social, no solamente el que tiene la posibilidad de ir a pagar un boleto al estadio, que sabemos que son caros”, señaló.


