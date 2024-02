Hijo de López Obrador denuncia filtración de su número telefónico

El hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, denunció que su número telefónico fue filtrado en redes sociales, lo cual atribuyó a una venganza, luego de que su padre difundiera datos personales de la corresponsal del New York Times, Natalie Kitroeff.

A través de su cuenta de X, López Beltrán acusó haber sido objeto de una invasión a su privacidad, y que dicho acto no sólo afecta su seguridad, sino que pone en peligro también a su familia.

"En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono", publicó en redes sociales.

Es así como el hijo del mandatario nacional también señaló que la filtración de su número de teléfono es un intento de hacer daño.

Además, José Ramón recordó que toda la situación inició luego de la carta que Kitroeff le envió a su padre, argumentando que tenía "amenazas y mentiras" dirigidas a López Obrador, y expresó que lo ocurrido después fue consecuencia de la decisión de la periodista de exponer su número telefónico, creyendo que AMLO le llamaría para responder a sus "calumnias".

Agregó que el número de teléfono de Natalie ya era público en internet, por lo que instó a verificar y confirmar dicha información.

López Beltrán indicó que esta es la segunda ocasión que se filtraba su número telefónico, y que no le molestaba cambiarlo de nuevo; sin embargo, cuestionó hasta cuándo planeaban seguirlos acosando a él y a su familia.

