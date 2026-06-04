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Impulsa Salud prevención con 3,000 actividades para Mundial 2026

El secretario David Kershenobich destacó que la estrategia busca aprovechar el impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para fomentar hábitos saludables

  • 04
  • Junio
    2026

La Secretaría de Salud informó que, como parte del programa Mundial Social 2026, ha desarrollado 3,312 actividades de prevención y promoción de la salud en todo el país, alcanzando a más de 750,000 participantes.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que la estrategia busca dejar un legado permanente más allá de la justa deportiva que arrancará en una semana.

"El Mundial Social ha sido una gran oportunidad para que la Secretaría de Salud siga promoviendo la prevención y la salud", afirmó.

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Dos personajes para promover bienestar

Como parte de la campaña, la dependencia presentó dos personajes que acompañan las actividades de promoción: Muk y Tojol.

Kershenobich explicó que Muk significa "energía" en lengua maya, mientras que Tojol representa la salud ósea y el equilibrio entre la mente y el cuerpo.

El funcionario señaló que la elección de ambas figuras responde a la intención de mantener las acciones de bienestar una vez concluido la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Las actividades que va a desarrollar la Secretaría de Salud irán más allá del evento de la Copa Mundial de Futbol y serán en forma continua durante toda la gestión", explicó.

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Entre las iniciativas destacan campañas para combatir el sobrepeso y la obesidad, consideradas dos de las principales problemáticas de salud pública en el país.

"Hemos hecho rutas de la desaceleración del sobrepeso y de la obesidad", indicó.

Inclusión y deporte como eje de la estrategia

Las actividades también han estado dirigidas a grupos vulnerables y personas con discapacidad.

La Secretaría de Salud organizó encuentros deportivos con atletas de Olimpiadas Especiales, así como torneos con campeones paralímpicos, deportistas adaptados y educadores físicos.

Además, se realizaron competencias y actividades recreativas dirigidas a trabajadores del sector salud.

El programa también se integró a la reciente Semana Nacional de Salud Pública, ampliando su alcance a comunidades de todo el país.

Torneos y actividades comunitarias en las 32 entidades

Kershenobich informó que las acciones se han desarrollado en coordinación con instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.

Entre las actividades realizadas destacan torneos comunitarios de futbol, cascaritas, concursos deportivos, caminatas mundialistas, desfiles temáticos, clases de futbol, competencias de dominadas y juegos de penaltis.

"Todo eso lo que busca es el bienestar de la población e insistir en la prevención", finalizó.


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