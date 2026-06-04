Muere 'de tristeza' Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis'

Marjane Satrapi perdió la vida este jueves a los 56 años de edad, en París, Francia.

De acuerdo con sus familiares, la artista francoiraní autora del cómic y la película "Persepolis" perdió la vida de tristeza.

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señalaron sus allegados.

Recordemos que su esposo Mattias Ripa, productor, actor y guionista, murió el 8 de abril de 2025, lo que fue un golpe fuerte emocionalmente, del cual nunca llegó a recuperarse.

Su amiga, la socióloga francoiraní Azadeh Kian, mencionó que Satrapi no volvió a ser la misma después de la muerte de su esposo.

Según Kian, la autora de 'Persepolis' le repetía en sus conversaciones que había "dejado de luchar" y que quería "irse". Por lo que "se estaba dejando morir desde la pérdida del amor de su vida".

Pese a su delicado estado de salud, Satrapi seguía muy pendiente de la situación en Irán, un país al que permaneció profundamente ligada durante toda su vida, según su amiga.

Satrapi seguía de cerca la represión de la sociedad civil iraní

Historietista, cineasta, dibujante, pintora y escritora, nació en Rasht, Irán, en 1969 y estaba afincada en París, donde llegó en 1994 y adquirió la nacionalidad francesa en 2006.

También es autora de obras como 'Bordados' y 'Pollo con ciruelas', y en 2024 fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su defensa de los derechos humanos y la libertad.

La escritora seguía con preocupación la represión contra la sociedad civil iraní y defendía públicamente los movimientos en favor de las libertades y los derechos de las mujeres.

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