Inaugura IMSS 'Mundialito Futsal Femenino' rumbo al 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zóe Robledo, presentó de manera remota el “Mundialito”, un torneo nacional de futsal femenil Sub-21 que forma parte del llamado Mundial Social rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anuncio se realizó desde Michoacán, acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y por Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la organización del Mundial 2026.

Participación histórica

En esta primera edición compiten 320 equipos provenientes de 188 municipios del país, lo que representa 3 mil 840 jugadoras, además de 350 entrenadoras y 100 árbitros.

“Hoy empieza a rodar el balón del Mundial Social en el IMSS”, expresó Robledo. “Es un mundial que llega a todos lados, que ocurre fuera también de las canchas e invita a todas y todos”, dijo.

El torneo está dirigido a jóvenes de 18 a 21 años y es organizado en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

¿Por qué futsal?

Robledo explicó que la FIFA reconoce tres modalidades: fútbol 11, playa y futsal, esta última en formato reducido.

Recordó que el año pasado se celebró el primer Mundial femenil de futsal, lo que motivó enfocar el esfuerzo en mujeres jóvenes.

“Queremos empezar a construir una verdadera cantera nacional de futsal femenil”, subrayó.

Adelantó que en cada sede habrá visores con estándares internacionales para detectar talento.

Fases y final nacional

El torneo arranca con un partido entre Zacapu y Morelia, posteriormente habrá eliminatorias estatales y un equipo por entidad avanzará a la fase final en el Centro Vacacional de Oaxtepec del 25 al 28 de marzo.

La gran final se disputará el 29 de marzo en el Estadio del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Gabriela Cuevas destacó la importancia de abrir espacios para las jóvenes. “Gracias por brindarnos la oportunidad de llegar a la Selección Mexicana de Fútbol Sala en este Mundialito Sub-21”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Ramírez Bedolla señaló que el torneo impulsará el desarrollo deportivo femenino en el estado y en el país.

“Estoy seguro que pronto estaremos en un mundial de fútbol de sala con las mujeres que hoy inician este torneo”, expresó.

