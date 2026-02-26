Instagram notificará si menores buscan contenido sobre suicidio

Instagram anunció que enviará a los padres una notificación en caso de que sus hijos buscan repetidamente término relacionados con el suicidio o las autolesiones.

De acuerdo con la red social, dicha medida se activará para los padres de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá usan las herramientas de supervisión parenta de la red social.

Te recomendamos: Australia endurecerá leyes de armas tras atentado terrorista

A través de un comunicado, Instagram señaló que dichas medidas incluyen recursos para evitar efectos perjudiciales para los menores.

"Estas alertas están diseñadas para brindar a los padres la información necesaria para apoyar a sus hijos adolescentes e incluyen recursos especializados para ayudarlos a abordar estas conversaciones delicadas", señala en un comunicado

¿Cómo llegarán dichos avisos a los padres?

Dichos avisos se enviarán a los padres por correo electrónico, SMS o WhatsApp, según la información de contacto disponible, así como mediante una notificación en la aplicación, según detalla la agencia EFE.

"Al hacer clic en la notificación, se abrirá un mensaje a pantalla completa explicando que su hijo adolescente ha intentado buscar repetidamente en Instagram términos relacionados con el suicidio o la autolesión en un corto período de tiempo. Los padres también tendrán la opción de consultar recursos de expertos diseñados para ayudarles a abordar conversaciones potencialmente delicadas con su hijo adolescente", anota Meta.

La tecnológica subraya que tiene "políticas estrictas contra el contenido que promueve o glorifica el suicidio o la autolesión", pero que permite "que las personas compartan contenido sobre sus propias dificultades con estos problemas"

"Sabemos que los adolescentes recurren cada vez más a la inteligencia artificial (IA) en busca de apoyo. Si bien nuestra IA ya está entrenada para responder de forma segura a los adolescentes y proporcionar recursos sobre estos temas según corresponda, ahora estamos creando alertas parentales similares para ciertas experiencias de IA", adelanta Meta.

El lanzamiento de las nuevas funciones de supervisión parental de Meta coincide con un aumento de la presión judicial contra la compañía, acusada de diseñar algoritmos en Instagram que perjudican la salud mental de los menores.

Comentarios