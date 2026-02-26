Aseguran ocho toneladas de autopartes y drogas tras cateo en CDMX

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a tres personas y aseguró ocho toneladas de autopartes y diversas dosis de drogas tras efectuar dos cateos este jueves en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las investigaciones, los elementos identificaron dos domicilios en la colonia Buenos Aires, que aparentemente eran utilizados para el almacenamiento de autopartes robadas y punto de venta de droga.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia con apoyo de las Secretarías de la Marina Armada de México, Defensa Nacional y Guardia Nacional efectuaron los cateos que dieron como resultado la captura de dos hombres y una mujer.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, tras ejecutar dos órdenes de cateo en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Liliana "N", Iván "N y David "N", integrantes de una célula delictiva dedicada al robo, almacenamiento y venta de… pic.twitter.com/6nSVxeiMxW — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 26, 2026

Así se dieron los cateos en la CDMX

En un primer cateo, se localizaron dos inmuebles en la colonia Buenos Aires, donde se detuvo a un hombre con varias toneladas de autopartes.

El joven de 29 años fue detenido sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, aseguró la dependencia de seguridad.

Más tarde, se llevó a cabo un segundo cateo en donde se decomisaron tres toneladas de autopartes y una placa de circulación con reporte de robo.

En este sitio se detuvieron en flagrancia a una mujer, de 45 años; y a un hombre, de 30 años, quienes se encontraban en posesión de un total de 112 dosis de drogas.

Trasciende que la mujer aparentemente forma parte de una célula delictiva dedicada al robo y venta de autopartes, vinculada a un grupo criminal con operaciones en el centro de la ciudad.

¿Qué encontraron las autoridades dentro del inmueble?

Tras el despliegue, autoridades de las diversas corporaciones que participaron se encontraron los siguientes artículos:

Cinco toneladas de autopartes

de autopartes Placas de circulación con reporte de robo

22 dosis de presunta metanfetamina

34 dosis de supuesta cocaína

41 bolsas con hierba similar a la marihuana

15 pastillas

Dinero en efectivo

en efectivo Celular

De acuerdo con las autoridades, todo lo decomisado y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

