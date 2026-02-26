Federación presume alza de Inversión Extranjera; sube 10.8%

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México durante 2025 refleja confianza sostenida en la economía nacional y en el rumbo de su gobierno, en medio del debate por la reforma electoral que enviará al Congreso.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el país captó $40 mil 871 millones de dólares en inversión productiva, lo que representó un aumento de 10.8% frente a la cifra preliminar reportada al cierre de 2024 y marcó el nivel más alto registrado en un ejercicio anual.

“Todos los empresarios nacionales y extranjeros pueden saber que México está abierto a las inversiones, siempre que cumplan con las reglas establecidas en nuestro país”, afirmó.

Récord de inversión y confianza económica

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el país acumuló cinco años consecutivos de crecimiento en la llegada de capital productivo, un resultado que contrasta con el entorno internacional, donde los flujos hacia economías en desarrollo retrocedieron 2%, según la UNCTAD.

Sheinbaum sostuvo que estas cifras muestran que México mantiene atractivo para el capital global, particularmente en América del Norte, región que ha concentrado parte relevante de los nuevos proyectos industriales y de relocalización.

“Al fortalecer la democracia, se fortalece a México y con ello también a los empresarios”, dijo.

Nuevas inversiones impulsan el crecimiento

El informe detalla que la reinversión de utilidades concentró 67.7% del total, aunque registró una ligera caída anual. En contraste, las nuevas inversiones fueron el componente más dinámico: crecieron más de 130% y sumaron $7 mil 378 millones de dólares.

Las operaciones entre compañías también avanzaron, mientras que el último trimestre del año mostró un flujo negativo asociado a pago de dividendos, ajuste que no alteró la tendencia anual récord.

Estados Unidos encabezó el origen de los recursos, seguido de España y Canadá, consolidando el papel de México como plataforma industrial y comercial.

Inversión mixta y control del Estado

La mandataria aprovechó el balance para defender el modelo de inversión mixta impulsado por su administración, especialmente en infraestructura y energía, el cual, dijo, difiere de los esquemas tradicionales de asociaciones público-privadas.

Explicó que el nuevo enfoque permite participación privada sin ceder concesiones ni control estratégico.

“Hay varios proyectos mixtos, no son tal cual público-privados como antes. Ahora es distinto”, puntualizó.

A nivel territorial, la Ciudad de México lideró la captación de IED, seguida por Nuevo León y el Estado de México, entidades que concentran gran parte del desarrollo industrial y financiero del país.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que la meta es sostener la llegada de capital sin comprometer el papel del Estado en sectores estratégicos.

