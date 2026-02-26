Destaca Presidenta homenaje al Ejército en México-Islandia

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy emotivo” el homenaje que se rindió a las Fuerzas Armadas antes del partido amistoso entre la Selección Nacional de México y Selección de Islandia, disputado en el Estadio Corregidora.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el reconocimiento a los elementos caídos tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes representa un mensaje de unidad y de regreso a la normalidad.

“Fue algo muy emotivo. Más allá de lo que ocurrió el domingo y de las lamentables pérdidas, lo importante es que seguimos trabajando para recuperar la tranquilidad”, expresó.

Minuto de silencio y gesto simbólico

Antes del silbatazo inicial, el estadio guardó un minuto de silencio mientras sonaba la banda de guerra y se desplegaba una enorme bandera mexicana sobre el campo.

Una niña entregó flores a integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional, en representación de la Federación Mexicana de Fútbol, mientras los jugadores portaron un moño negro en señal de duelo.

El acto cívico marcó la previa de un partido que estuvo en duda por los hechos violentos registrados días antes, pero que finalmente se celebró ante una buena entrada en Querétaro.

Goleada del Tri en casa

En lo deportivo, México dominó el encuentro y se impuso 4-0.

El primer gol llegó al minuto 22, cuando Armando González asistió a Richard Ledezma para abrir el marcador. Poco después, el propio González amplió la ventaja tras aprovechar un rebote defensivo.

En el complemento, Jesús Gallardo anotó el tercero en un tiro de esquina y Brian Gutiérrez selló la goleada con una escapada desde media cancha.

El amistoso sirvió para que varios futbolistas sumaran puntos rumbo a la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de marcar el debut de Jesús Garza con la selección mayor.

Mensaje rumbo al Mundial

Sheinbaum también reiteró su agradecimiento a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino por mantener a México como sede del Mundial, pese al contexto de seguridad.

“Las sedes son las que son y no hay ningún cambio”, recordó al insistir en que el país está listo para recibir visitantes y que el fútbol será parte del proceso para recuperar el ánimo social.

