Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ten_721bfcbb9a
Nacional

Incendian dos bares en Villaflores; reportan siete desaparecidos

Hombres armados quemaron dos bares y vehículos en Villaflores, Chiapas; autoridades reportan siete hombres desaparecidos y tres mujeres heridas

  • 28
  • Diciembre
    2025

Durante la madrugada del sábado 27 de diciembre de 2025, un grupo de hombres armados atacó e incendió dos bares en el municipio de Villaflores, en la región Frailesca de Chiapas, además de provocar la quema de al menos tres vehículos estacionados en la zona centro de la localidad.

Ataque armado y quema de establecimientos

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando sujetos encapuchados y fuertemente armados arribaron en al menos tres camionetas.

Tras realizar detonaciones de arma de fuego para generar pánico, obligaron a clientes y trabajadores a desalojar los locales y posteriormente les prendieron fuego.

G9MJb1bXYAA8OBl.jfif

Los bares afectados fueron La Kabala Sport Bar y Karaoke y Anubis’s Discoclub, ambos ubicados en el primer cuadro del municipio.

Siete personas desaparecidas

El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que tras los hechos se reportó la desaparición de siete hombres.

Entre ellos se encontrarían los presuntos propietarios de los bares incendiados, identificados como Sergio Enrique "N" y José Armando "N".

G9Q6_pIXAAAA4GV.jfif

Las otras cinco personas desaparecidas también estarían vinculadas a los hechos, por lo que ya se emitieron fichas oficiales de búsqueda y se activaron protocolos para su localización.

Personas lesionadas y atención médica

Además, tres mujeres resultaron heridas con quemaduras durante los incendios. Las víctimas, identificadas como Nayeli “N”, Citlali “N” y Yazmín “N”, fueron trasladadas a hospitales de la región, donde se reportan estables y bajo atención médica.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque estaría relacionado con una disputa entre grupos delictivos por el control del narcomenudeo en la zona.

G9MJb1ZWYAA9Hcu.jfif

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y desplegó un operativo con más de 200 elementos de seguridad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía de Investigación.

El operativo incluye patrullajes terrestres y aéreos en los municipios de Villaflores, Villa Corzo, Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, con el objetivo de localizar a las personas desaparecidas y detener a los responsables.

El fiscal Llaven Abarca aseguró que “ningún acto delictivo quedará impune” y que se utilizan labores de inteligencia y análisis tecnológico para esclarecer los hechos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas
inter_balen_nepal_ed10ec31f5
Exrapero de Nepal se postulará para ser primer ministro en marzo
AP_25363195193017_bae5da5663
EUA promete $2,000 mdd para la ONU, pero impone condiciones
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_29_at_10_02_17_PM_7c585805e3
Habilita Monterrey albergue temporal por bajas temperaturas
AP_25364078008749_66e9c2cf37
Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami
inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×