Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_04_at_3_11_45_PM_689116235a
Tamaulipas

Reynosa impulsa la colecta anual 2026 de la Cruz Roja

Ante el arranque de la colecta anual 2026, la delegación Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa

  • 04
  • Marzo
    2026

La Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, puso en marcha su colecta anual 2026 con el objetivo de fortalecer la operación de sus servicios de emergencia y garantizar que la atención prehospitalaria continúe brindándose de manera gratuita a la población.

El vocero de la institución, Julián Barajas, informó que los recursos que la ciudadanía aporta de forma voluntaria se destinan directamente a la adquisición de insumos médicos indispensables, como gasas, vendas y material de curación, los cuales son utilizados diariamente por las ambulancias que recorren la ciudad para atender emergencias sin costo alguno para los pacientes.

Recursos cubren operación y mantenimiento

Asimismo, explicó que la recaudación también permite cubrir gastos operativos esenciales para mantener en funcionamiento las unidades de auxilio, entre ellos el mantenimiento de las ambulancias, la compra de aditamentos médicos y el suministro de combustible, lo que garantiza que los servicios no se detengan.

Indicó además que una parte importante de los recursos se utiliza para el equipamiento y la entrega de uniformes al personal paramédico, a fin de que cuenten con condiciones adecuadas para desarrollar su labor y seguir brindando atención oportuna y segura en cada servicio.

Llaman a la ciudadanía a sumarse

Ante el arranque de la colecta anual 2026, la delegación Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa y depositar su apoyo en las ánforas que estarán instaladas en las principales calles y avenidas de la ciudad, al subrayar que cada donativo se traduce en mejores condiciones para atender emergencias y salvar vidas.

Julián Barajas, vocero de la Cruz Roja delegación Reynosa, explicó:

“Con la recaudación de estos fondos, compramos materiales, gasas, vendas, todo tipo de material médico, con el que nuestras ambulancias salen a las calles y brindan una atención de emergencia sin ningún costo, es lo que la gente a veces se confunde, es para eso, recordemos que las urgencias que se atienden no tienen ningún costo, no se cobra el uso de guantes, gasas, vendas, combustible, nada, siempre y cuando sea emergencia, de esa recaudación de fondo sale el mantenimiento de las unidades, de esa recaudación de fondos sale para pagar combustible, para comprar aditamentos o incluso hasta uniformes del personal médico, y el personal paramédico que también tiene derecho a que la institución les brinde un uniforme”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_05_at_3_14_53_PM_b037676dec
Cruz Roja Reynosa refuerza atención con colecta anual
Whats_App_Image_2026_03_02_at_3_51_46_PM_631dca960d
Cruz Roja Mexicana realiza auditoría en Tamaulipas
ambulancia_tamaulipas_8654ef42cc
Cruz Roja reporta 29 accidentes viales en el fin de semana
publicidad

Últimas Noticias

nl_incendio_l6_282274a8f3
Provoca incendio equipo externo en L6; reportan saldo blanco
Whats_App_Image_2026_03_05_at_8_58_37_PM_a7c77da544
Realiza Monterrey cierre en carril exprés de Morones Prieto
entrevista_EH_138090e2ce
Vecinos de Las Brisas denuncian estancamiento de aguas negras
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×