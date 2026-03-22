Incendio en CDMX deja tres perros muertos y una mujer intoxicada

Un incendio registrado la mañana de este 22 de marzo en la colonia San Juan de Aragón I Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, dejó como saldo tres perros muertos y una mujer con síntomas de intoxicación por humo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas, cuando vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar un fuerte estruendo y observar una columna de humo negro que salía de una vivienda.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar y lograron rescatar a una mujer, quien presentaba signos de intoxicación por inhalación de humo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la atendieron en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Durante las labores, los bomberos lograron sacar a cinco perros del inmueble; sin embargo, tres de ellos ya no contaban con signos vitales.

Las dos mascotas sobrevivientes fueron trasladadas a una veterinaria cercana para su valoración y atención.

Origen del fuego

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se habría originado en la cocina de la vivienda, desde donde se propagó rápidamente hacia el patio, alcanzando un vehículo que resultó con pérdida total.

Personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizará una inspección para descartar daños estructurales en la casa afectada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro.

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