Nueva Caledonia llega a México por su pase al Mundial 2026

La selección de Nueva Caledonia ya se encuentra en México para disputar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, en lo que representa uno de los casos más llamativos del proceso clasificatorio por el perfil del equipo oceánico.

El conjunto arribó al país con una logística sencilla, viajando en vuelos comerciales y sin grandes comitivas, reflejando la realidad de una selección conformada en su mayoría por futbolistas semiprofesionales que ahora buscan hacer historia.

Una selección que busca su primer Mundial

Nueva Caledonia ocupa actualmente el puesto 150 del ranking FIFA y representa a un territorio con cerca de 300 mil habitantes, lo que la convierte en una de las selecciones más pequeñas en competir por un boleto mundialista.

El equipo tiene como objetivo clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo, una meta que cobra relevancia tras la expansión del torneo a 48 selecciones para 2026.

Para lograrlo, deberá superar una fase exigente en la que enfrentará primero a Jamaica en Guadalajara y, en caso de avanzar, disputará un duelo definitivo ante República Democrática del Congo por un boleto directo hacia el Mundial 2026.

El partido que jugará contra la selección caribeña se llevará a cabo el viernes 27 de marzo en el Estadio Akron desde la ciudad de Zapopan, Jalisco.

Así fue su camino hasta el repechaje

Nueva Caledonia logró mantenerse con vida en la eliminatoria tras un recorrido competitivo dentro de Oceanía. El equipo consiguió avanzar a las fases decisivas luego de imponerse a Tahití en semifinales, resultado que lo colocó en la antesala del boleto directo.

Sin embargo, en la final de la región se enfrentó a Nueva Zelanda, donde no logró quedarse con el triunfo, quedando así fuera del pase automático al Mundial. A pesar de ello, el formato actual le permitió acceder al repechaje intercontinental, manteniendo intacta la posibilidad de clasificar.

Este escenario es resultado del nuevo sistema de competencia rumbo a 2026, que abrió más plazas y oportunidades para selecciones de menor tradición futbolística.

Convocatoria completa para el repechaje

El equipo presentó una lista de 26 jugadores, con una base importante de futbolistas de la liga local y algunos elementos que militan en divisiones inferiores de Francia.

Porteros: Rocky Nyikeine, Mickael Ulile, Thomas Schmidt.

Defensores: Josué Welepane, William Rokuad, Fonzy Ranchain, Bernard Iwa, Joseph Athale.

Mediocampistas: Jekob Jeno, Morgan Mathelon, Shene Welepane, Didier Simane, Yoan Bearune, Pierre Bako, Pierre Iékawé, Joris Kenon.

Delanteros: Angelo Fulgini, Georges Gope-Fenepej, César Zeoula, Titouan Richard, Lues Waya, Germain Hawegene, Bryan Ausu, Gerard Waia.

Angelo Fulgini, la principal figura del equipo

Dentro del plantel destaca Angelo Fulgini, mediocampista con experiencia internacional, es uno de los jugadores que se han convertido en el referente del equipo gracias a su trayectoria fuera de Oceanía.

El mediocampista de 29 años juega actualmente para el Al-Tawooun de la primera división de Arabia Saudita.

Junto a él, nombres como Georges Gope-Fenepej y Jekob Jeno aportan experiencia a un grupo que combina juventud y jugadores con recorrido en distintas ligas.

México, escenario clave en su sueño mundialista

El repechaje se disputa en territorio mexicano, específicamente en Guadalajara, ciudad que se convierte en un punto estratégico en la definición de los últimos boletos rumbo al Mundial 2026.

Para Nueva Caledonia, este paso representa mucho más que un partido: es la posibilidad de escribir una de las historias más sorprendentes del futbol internacional, al buscar convertirse en una de las selecciones más modestas en clasificar a una Copa del Mundo.

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