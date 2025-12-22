Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ine_credencial_votar_diciembre_vacaciones_2_22122022_78cf6d189c
Nacional

INE suspenderá módulos de atención en fechas decembrinas

Los más de 800 Módulos de Atención Ciudadana del INE no brindarán servicio en fechas específicas por el periodo vacacional de fin de año

  • 22
  • Diciembre
    2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los más de 800 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) suspenderán sus actividades los días 24 y 25 de diciembre, así como del 29 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, con motivo del periodo vacacional de fin de año.

La autoridad electoral precisó que los servicios se reanudarán de manera habitual el 26 de diciembre y a partir del 5 de enero de 2026 en todo el país.

Sistema de citas continúa habilitado

El INE señaló que el sistema de citas permanece activo y únicamente permite agendar trámites en los días en que habrá servicio disponible.

INEMICH-MAC0910-CAI-RFE-3.jpeg

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a acudir puntualmente el día y la hora de su cita, con el fin de aprovechar al máximo la capacidad de atención en los módulos.

Trámites disponibles en los módulos

En los Módulos de Atención Ciudadana, las personas mexicanas mayores de 18 años pueden realizar diversos trámites relacionados con la credencial para votar, como:

  • Inscripción al padrón electoral
  • Actualización de domicilio
  • Reposición de credencial por robo o extravío
  • Corrección de datos personales
  • Renovación por pérdida de vigencia
  • Requisitos para realizar trámites

photo_5130049461538631491_y-850x560.jpg

Para cualquiera de estos servicios, el INE recordó que es indispensable presentar tres documentos en original, sin tachaduras ni enmendaduras:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente con fotografía
  • Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25358020473692_1aa080d96c
Camioneros demandan a California por plan de revocar licencias
avion_marina_semar_estrella_desploma_galveston_texas_295a2f3dec
Así ocurrió la caída de la avioneta de Marina que dejó 6 muertos
EH_UNA_FOTO_2025_12_23_T162612_492_8078352856
Amplían tres meses investigación contra Hernán 'N'
publicidad

Últimas Noticias

congreso_coahuila_ley_extorsion_56fa89659e
Aprueba Coahuila mayor castigo a extorsionadores 
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_12_57_PM_0fb9035400
El cabrito, tradición infaltable en la Nochebuena de Saltillo
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_27_29_PM_6f578b3bf7
Piden autoridades extremar cuidados para pasar fiestas en paz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_23_27_AM_f7338ebc72
Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista
publicidad
×