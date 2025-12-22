INE suspenderá módulos de atención en fechas decembrinas

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los más de 800 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) suspenderán sus actividades los días 24 y 25 de diciembre, así como del 29 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, con motivo del periodo vacacional de fin de año.

La autoridad electoral precisó que los servicios se reanudarán de manera habitual el 26 de diciembre y a partir del 5 de enero de 2026 en todo el país.

Sistema de citas continúa habilitado

El INE señaló que el sistema de citas permanece activo y únicamente permite agendar trámites en los días en que habrá servicio disponible.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a acudir puntualmente el día y la hora de su cita, con el fin de aprovechar al máximo la capacidad de atención en los módulos.

Trámites disponibles en los módulos

En los Módulos de Atención Ciudadana, las personas mexicanas mayores de 18 años pueden realizar diversos trámites relacionados con la credencial para votar, como:

Inscripción al padrón electoral

Actualización de domicilio

Reposición de credencial por robo o extravío

Corrección de datos personales

Renovación por pérdida de vigencia

Requisitos para realizar trámites

Para cualquiera de estos servicios, el INE recordó que es indispensable presentar tres documentos en original, sin tachaduras ni enmendaduras:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Comentarios