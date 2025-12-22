INE suspenderá módulos de atención en fechas decembrinas
Los más de 800 Módulos de Atención Ciudadana del INE no brindarán servicio en fechas específicas por el periodo vacacional de fin de año
- 22
-
Diciembre
2025
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los más de 800 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) suspenderán sus actividades los días 24 y 25 de diciembre, así como del 29 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, con motivo del periodo vacacional de fin de año.
La autoridad electoral precisó que los servicios se reanudarán de manera habitual el 26 de diciembre y a partir del 5 de enero de 2026 en todo el país.
Sistema de citas continúa habilitado
El INE señaló que el sistema de citas permanece activo y únicamente permite agendar trámites en los días en que habrá servicio disponible.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a acudir puntualmente el día y la hora de su cita, con el fin de aprovechar al máximo la capacidad de atención en los módulos.
Trámites disponibles en los módulos
En los Módulos de Atención Ciudadana, las personas mexicanas mayores de 18 años pueden realizar diversos trámites relacionados con la credencial para votar, como:
- Inscripción al padrón electoral
- Actualización de domicilio
- Reposición de credencial por robo o extravío
- Corrección de datos personales
- Renovación por pérdida de vigencia
- Requisitos para realizar trámites
Para cualquiera de estos servicios, el INE recordó que es indispensable presentar tres documentos en original, sin tachaduras ni enmendaduras:
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses
