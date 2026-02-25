Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_diego_torres_8131a8dea4
Escena

Diego Torres anuncia que volverá a Monterrey en mayo

El cantante argentino volverá a la ciudad el 20 de mayo y la venta general de boletos iniciará este viernes a las 10:00 horas

  • 25
  • Febrero
    2026

El color esperanza volverá a pintar de música a Monterrey.

Este miércoles se confirmó el esperado regreso de Diego Torres a la ciudad con su gira “Mi Norte & Mi Sur Tour”, con la que se reencontrará con el público regio el próximo 20 de mayo.

La presentación marcará la primera visita del cantante argentino a Monterrey un año despues de su visita con su "Buenas Noches Tour", lo que ha elevado la expectativa entre sus seguidores locales.

La venta general de boletos arrancará este viernes en punto de las 10:00 horas.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 6.19.36 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

preparate_semana_calurosa_y_con_posibilidad_de_tolvaneras_en_nl_3c28f0a56f
Advierten por polvo y tolvaneras en la metrópoli regia
Whats_App_Image_2026_02_25_at_6_08_56_PM_6e2896c3b6
Tamaulipas refuerza campaña de reclutamiento para seguridad
escena_metallica_sphere_1fd505b36a
Metallica anuncia su primera residencia en la Sphere de Las Vegas
publicidad

Últimas Noticias

tv_azteca_se_consolida_como_lider_digital_en_el_pais_d5786c8f84
Inicia TV Azteca reorganización estratégica para cuidar su futuro
COCHE_INCENDIADO_972537223d
Reportan más de 600 vehículos robados tras hechos violentos
e24353e3_4dfb_4acf_80e7_dba76bf4966e_b9c0d07312
Visita Ernestina Godoy Ramos subsede de FGR en Monclova
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
publicidad
×