Diego Torres anuncia que volverá a Monterrey en mayo

El color esperanza volverá a pintar de música a Monterrey.

Este miércoles se confirmó el esperado regreso de Diego Torres a la ciudad con su gira “Mi Norte & Mi Sur Tour”, con la que se reencontrará con el público regio el próximo 20 de mayo.

La presentación marcará la primera visita del cantante argentino a Monterrey un año despues de su visita con su "Buenas Noches Tour", lo que ha elevado la expectativa entre sus seguidores locales.

La venta general de boletos arrancará este viernes en punto de las 10:00 horas.





