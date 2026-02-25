Reforma electoral arrincona a partidos minorías en el Congreso

La propuesta de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum plantea una transformación profunda hacia un modelo mayoritarista, cuyo impacto principal recae en la representatividad de las minorías.

El cambio más drástico se observa en el Senado, donde la eliminación total de los 32 escaños plurinominales pone en riesgo de extinción la voz de partidos como Movimiento Ciudadano, el PT y el PVEM, quienes dependen de la lista nacional para acceder a esta cámara.

En términos de gobernabilidad, una cámara de senadores reducida a 96 integrantes facilita al bloque oficialista alcanzar la mayoría calificada, reduciendo la capacidad de bloqueo de la oposición y consolidando un Congreso con menos contrapesos proporcionales.

En la Cámara de Diputados, aunque se mantienen los 500 escaños, se acaba el refugio de las "listas cerradas". Al obligar a que los 200 diputados de representación proporcional sean electos mediante voto directo (ya sea como "mejores perdedores" o en listas votadas), la reforma debilita el control de las dirigencias partidistas y exige perfiles con mayor arrastre territorial.

En la Cámara de Diputados, los partidos que resultan más perjudicados por la reforma son Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN, aunque por razones distintas relacionadas con su dependencia histórica de las listas plurinominales.

Movimiento Ciudadano

Para Movimiento Ciudadano (MC) es un golpe a la supervivencia

MC es, proporcionalmente, el partido que más depende de los plurinominales.

Situación actual: En la actual legislatura (LXVI), MC tiene 27 diputados, de los cuales 26 son plurinominales y solo 1 entró por mayoría relativa.

El perjuicio viene al eliminar las "listas cerradas" y pasar a un modelo de "mejores perdedores" o listas abiertas; MC se ve obligado a ganar votos distrito por distrito. Bajo las reglas actuales de la reforma, un partido que no tiene una estructura territorial fuerte para ganar o quedar en segundo lugar con porcentajes altos corre el riesgo de ver reducida su bancada al mínimo o incluso desaparecer de la Cámara.

PRI y PAN

El fin del "refugio de élites". Para los partidos de oposición tradicional, el impacto es más político y de cuadros.

En la situación actual, el PAN tiene 40 plurinominales (de 71 totales) y el PRI tiene 26 (de 36 totales). Es decir, el 72% de la bancada del PRI depende de los "pluris".

El perjuicio para estos partidos: suelen usar las listas plurinominales para asegurar el ingreso de sus dirigentes, expertos legislativos o figuras nacionales que no tienen perfiles competitivos en territorio. Con la reforma, estas figuras tendrían que ir a campaña directa o depender de ser "mejores perdedores", lo que debilita el control de las cúpulas sobre quién llega al Congreso y expone a sus liderazgos a la derrota en las urnas.

El riesgo para los aliados (PVEM y PT)

Aunque son aliados del gobierno, la reforma también les genera un dilema operativo:

Situación actual: El PVEM tiene 20 pluris y el PT tiene 13.

El perjuicio. Históricamente, estos partidos negocian distritos en coalición para sobrevivir. La reforma de Sheinbaum busca que la representatividad sea "reflejo directo de la voluntad popular" y no de acuerdos de cúpula. Esto les quita la comodidad de "transferencia" de votos o de asegurar espacios vía lista, obligándolos a medir su fuerza real en solitario en las urnas para alcanzar los escaños de representación proporcional.

